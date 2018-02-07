台北土壤液化嚴重 李鴻源：6.0強震發生恐倒4千棟房子

2018年02月07日 16:03 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮日前發生逾百起有感地震，其中又以6日深夜11點50分發生芮氏規模6.0震度最大，造成花蓮市區多棟大樓傾斜倒塌，死傷慘重。前內政部長李鴻源就警告，同樣規模的地震若發生在台北，因為土壤液化嚴重，恐會倒掉4千棟房子，萬一是7.3，則恐上看3.5萬棟！

2年前台南維冠金龍大樓因強震倒塌，引發土壤液化討論，同樣的情況若是發生在30年以上老屋高達6成的台北，一旦發生強震，恐有上萬戶倒塌。李鴻源在內政部長任內就提出防災型都更概念，去年9月受訪時曾談到，他認為現在政府談的都更，「格局只放在街廓、幾棟建物更新，更新後卻未結合都市計畫，鄰近房子不耐震、不耐火，城市依舊不安全。」

李鴻源今（7日）錄製《ETtoday新聞雲》直播節目時感嘆，「從921到台南到這次的花蓮，其實場景都一樣，大家講得話也都一樣，我滿難過的」事實上，他任內為北市5處基地規畫草案，他舉例，101旁的陸保廠基地有9公頃，若蓋20棟新建築，同時規畫社會住宅，把隔壁吳興街公寓居民換進來，再拆除老屋建新屋，「蓋出來1坪房價將從200萬元降到80萬元，這是最高明的打房。」

台北市土壤液化區查詢，紅色為高度潛勢區。黃色為中度。（摘自土壤液化潛勢圖查詢系統）

他去年受訪時亦強調，假設台北有5個大型基地，20年內老屋就可陸續淘汰掉，且政府只需負擔第一期住宅基金，還能解決房價、社會住宅等問題，其實相關草案2014年就做好，「但行政院不支持、地方首長沒魄力，加上台灣的社會氛圍根本推不動，最後防災型都更就簡化成拉皮、建物補強，這就是現況。」

李鴻源任內就曾警告台北土壤液化嚴重，因此當時便請營建署跟國家地震中心一個月內把全台的土壤液化潛勢區給套列出來；前年9月，台北市政府歷經半年多的調查，終於上網公布台北市土壤液化潛勢圖，驚人的是，包括國內外遊客愛去的台北101、交通樞紐台北車站等地居然都榜上有名，甚至還處於高度液化潛勢區。

101大樓在高度液化潛勢區中。（楊彩成攝、本報資料照片）

※何謂土壤液化？

國家實驗研究院國家地震工程研究中心表示，「土壤液化」指的是排列鬆散且孔隙中的砂質土壤受到地震激烈搖動後，土壤排列變成緊密，導致空隙內水壓升高，以致砂粒間的結合力因而減少或消失。液化發生時，砂與水混合在一起成為泥漿般的液體，以致失去支撐結構物的能力。換言之，引發土壤液化的三個重點因子為砂質地盤、地下水位偏高及震度約6、7級或夠久的地震，且大多發生在地表下20公尺以內。

「土壤液化」一般會發生在河岸、海岸及舊河道的砂質地或海埔新生地等地區，液化後會發生的現象包括噴砂、流砂、地層下陷等。可能造成的災害包括橋墩傾斜下陷、道路與農田開裂或塌陷、地下管線被抬出或斷裂。