騎車開車遇地震怎麼辦？5大自保要點要記住

騎車開車遇地震怎麼辦？5大自保要點要記住(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

花蓮昨(6)日發生規模6.0的地震，造成許多建築物傾斜倒塌，還有人員傷亡，雖然台灣地震頻繁，許多人也有地震防災的知識，不過若是開車、騎車期間，遇到地震該怎麼辦呢？ 行車期間遇到地震時，起初較難察覺，因此可注意周圍建築物，或觀察交通號誌、電線桿是否有搖晃狀況，也可查看手機災防告警系統（PWS）是否有警報通知，由於劇烈搖晃恐怕會使車輛失控造成危險。對此提供5個參考要點，將傷害降至最低。

1.減速停靠、解開門鎖

若遇到地震而四周無安全空地，須減速找安全地方停靠，並開啟雙閃警示燈，隨即將車內的門鎖解開，等待地震結束。若是周圍有空地則可下車避難，騎機車的民眾則是應熄火停靠，不要摘下安全帽，盡可能遠離有掉落物的地方。

2.身處停車場，可躲車輛間隙

身處停車場，可躲車輛間隙 身處停車場，可躲車輛間隙（示意圖非當事地點/中時資料照/洪榮志攝）

在停車場遇到地震，周圍又有高樓林立，須躲在兩輛車之間的位置並抱頭蹲下，若有建築物落下，這個空間也將成為救命關鍵。

3.盡速離開危險區域

剛好行經長橋、堤壩、隧道或電線桿，盡可能迅速通過，由於這些地方都是容易坍塌的地方，造成傷亡的機率較高，若是不幸受困於隧道，可以尋找緊急逃生門逃生。

4.地震後開車要減速，多注意路況

地震後，道路及車輛若有遭損毀，首先盡量將車移置安全處，熄火將車鑰匙留在車內，日後方便救難人員移動，再尋找附近的避難所，若是要繼續行駛，則必須多加注意路況，避免遭落石、掉落物砸傷，且餘震也可能再發生。

5.車內準備急救包

由於台灣地震頻繁，因此平時可以養成準備急救包、飲用水的習慣，若是遇到地震而受困，便可增加被救出的機會。

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地震當下如何保命？家中情境避... 地震先開門、避難包用在受困時...

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