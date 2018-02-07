遭名嘴批評「夫人政治」 陳珮琪上火線親回：我講話就是干政？

2018年02月07日 16:44 陳慶餘

柯文哲與陳珮琪去年一起參加婦幼醫院活動（資料照，季志翔攝）

台北市長柯文哲夫人陳佩琪近日在電台節目上為丈夫聲援，抨擊不少政論節目都在霸凌柯文哲，但卻遭到資深媒體人陳敏鳳撰文批評是在搞「夫人政治」。對於遭到批評，許久沒有透過臉書發聲的陳珮琪也忍不住親上火線留言回覆「你們名嘴想講什麼就講什麼，我講話就是干政的夫人政治？」

陳珮琪去年10月在婦幼醫院提到熊讚時，提到熊讚「功高震主、晚上被批鬥」遭外界質疑是在影射老公柯文哲的處境而引發爭議。近日陳珮琪在電台節目談到「職業婦女如何過新年」時又數度為柯文哲聲援，抨擊很多政論節目都在霸凌她的先生，講到激動處還一度眼眶泛淚。

對此，資深媒體人陳敏鳳就在《ETtoday新聞雲》論壇發文批評陳珮琪，指出台灣人民最討厭的就是「夫人政治」，吳淑珍干預政府人事造成了陳水扁現在的下場，而周美青辭去所有職務為了避嫌，這種社會標準從來沒有變過，也是不容許懷疑的共同標準。

陳敏鳳強調，陳珮琪為夫發言想講得多委屈或是多恩愛都沒有關係，但如果利用市府公開的活動或是電台來戳破這個「家人的不干政原則」底線，恐怕不只藍綠，連中間的選民都會因此跑光光，當初柯文哲肩負的「白色力量」，就會是另一個沉淪在台灣傳統政治的濁流之中「柯式政黨」罷了。

對於遭到名嘴批評是在干政，許久沒有透過臉書發聲的陳珮琪終於忍不住親上火線回覆名嘴的批評：「請問陳女士，我干到市長何種政事了？台北電台長期經營困難，我多次無償義務上節目，我九成講女性議題與夫妻相處之道，看到他受如此攻擊，難道我不能談及我對夫妻27年情分的不捨嗎？更何況主持人是要我自訂題目自由發揮，你們名嘴想講什麼就講什麼，我講話就是干政的夫人政治？」