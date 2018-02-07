地震先開門、避難包用在受困時？消防專家蔡宗翰：錯！

2018年02月07日 17:48 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮昨（6日）深夜發生規模6.0強震後，餘震不斷，截至今下午15時，總計發生153起餘震，其中顯著有感地震18個、小地區地震135個，造成市區多處大樓倒塌，道路、橋墩斷裂，是繼2年前美濃大地震後災情最為慘重的一次。不過時至今日，台灣民眾對於避難的觀念仍有許多誤解，包括地震發生時要先打開門再找掩蔽，否則門框變形會受困屋內、以及平時備妥的避難包是面臨活埋受困時使用，然而真是這樣嗎？消防專家蔡宗翰疾呼這是錯誤的！

高市消防局科員蔡宗翰在個人部落格上提到，「地震中先打開大門」是國人長年來的誤解，「事實上無論是美國、日本、紐西蘭的國家官方防災機關，都主張地震發生時應立刻找掩蔽。」蔡宗翰透露，據統計，會致使門框變形的地震震度至少約5級以上，同時這個震度也是地震「造成傷亡」的開始。

搜救隊員下午3時餘從雲門翠堤大樓2樓的瓦礫堆中找到兩具遺體。(張鎧乙攝)

會造成傷亡的主因除了被掉落物砸中，另一個則是在移動過程中摔倒或碰撞受傷，更嚴重的才是房屋倒塌。當建築開始劇烈搖晃時，一定會先發生東西掉落、傢俱位移、翻覆的情況，「因此當你嘗試去開門的過程中，就先讓自己暴露在高危險環境之中！」蔡宗翰認為，不去考慮地震中最容易受傷的情況，反而先關心門框是否變形，他認為很不合理。

再者，「開門的目的是為了逃出建築外，亦即所有通往戶外的路徑上的門都要開才有效用」倘若本身住在2樓以上，必須要將樓下的大門也打開，才算是通往戶外，「在地震瞬間的幾十秒內，在身體不穩的情況下要移動如此長的距離、面對更多掉落物擊中的危險，實際上完全做不到！」因此地震發生時應尋找掩蔽、避免移動，待地震稍緩再去開門、關電源。

6日晚間近12時花蓮縣政府北偏東方18.3公里處，發生芮氏規模6.0地震；圖為中央氣象局地震類比記錄器顯示的全台各地地震跡象。（方濬哲攝）

另一個民眾常見的誤解則是「緊急避難包是在人被瓦礫堆活埋受困時，支撐生命使用的。」蔡宗翰表示，地震當下首頁原則是「就地避難」，因此絕對沒有時間和機會去拿避難包，所以，緊急避難包真正的使用時機，是在地震結束之後，發現建築物有嚴重的結構損傷，必須「離開到避難收容所暫時生活」時使用的，一旦出狀況，能夠拎了就走。