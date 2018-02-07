花蓮強震僅半顆原子彈能量 郭鎧紋：還有14.3顆未釋放

2018年02月07日 18:25 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

花蓮昨(6)日晚間11點50分左右，發生震度高達7級的強震，造成許多民眾傷亡。而前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次規模6的地震相當於釋放半顆原子彈能量，不過2年平均應釋放16顆原子彈，但以去年至今來看，目前僅釋放1.7顆原子彈能量，代表還有14.3顆原子彈能量仍未釋放。

由於台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞擠壓交界帶，因此地震較為頻繁，而此次地震較嚴重，主要是因為地震深度較淺，僅10公里的緣故。根據中央氣象局統計，每年平均至少有百起芮氏規模4以上的有感地震，不過由於2016年規模6以上地震次數較多，能量釋放多，導致去年地震較少，從去年至今日，規模4以上有感地震總共94個，明顯低於平均值。根據《東森新聞雲》報導，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋先前就曾強調，地底的能量若是沒有獲得良好釋放，並不是一件好現象。

花蓮昨晚發生規模6強震，多地傳出災情（圖/張祈攝）

郭鎧紋指道，芮氏規模6的地震相當於0.5顆原子彈，2年應釋放16顆原子彈能量，平均1年8顆，但2017年僅有一個規模6.0的地震，再加上今年規模5.8及6.0地震，等於已釋放1.7顆原子彈，距離16顆還有14.3顆的能量尚未釋放。他也提到，這些能量不一定會在今年完全釋放，但也有可能持續累積，不排除會有更大的餘震發生，不過並不會像921大地震如此劇烈。