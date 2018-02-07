恐龍為何突然滅絕？英國研究：繁殖過剩

2018年02月07日 19:23 陳慶餘

在人類還沒有出現之前，恐龍一度是地球上的霸主，而牠們為何會在短短的時間內滅絕一直以來都是科學家們的未解之謎，大多數的科學家都推測，恐龍的滅絕是由小行星或彗星引起的撞擊事件、或是長時間的火山爆發所導致，不過英國雷丁大學的學者近日卻指出，恐龍會滅絕是因為「太適應環境」而繁殖過剩，才會因此滅亡。

綜合外媒報導，來自英國雷丁大學的研究團隊，將他們對於恐龍滅絕的研究刊登在《自然生態及進化學》（Nature Ecology and Evolution）學術期刊之中。生物科學專家奧多納文（Ciara O'Donovan）指出，恐龍很有可能是因為「活得太成功」才會反過來導致牠們滅絕。

奧多納文表示，恐龍在當時已經很適應地球的環境，因此繁殖速度極快，在短時間內就遍布全球，加上當時地球剛經歷過「二疊紀－三疊紀滅絕事件」，因此在之後出現的恐龍根本就沒有天敵，但也因為如此，地球上的資源與土地漸漸陷入飽和，新的恐龍難以開闢新的環境來生存，加上牠們因為都演化成最適應現有環境的物種，因此除了能夠再度演化成鳥類的恐龍活下來以外，剩下的都慢慢步入末日。

不過此番說法與研究仍遭到不少專家質疑，指出到了白堊紀恐龍仍然是地球上的霸主，因此這種繁殖過剩的理論根本就不成立。對於恐龍滅亡，現今大多數的科學家都推測，很有可能是撞擊事件或是火山爆發導致大量粉塵混入大氣層遮蔽陽光，恐龍才會因此滅亡，也有少數科學家認為滅絕事件是緩慢發生，原因是逐漸改變的海平面與氣候。