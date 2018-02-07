女童患瘤導致右眼失明 不忍母傷心騙「看得見」

2018年02月07日 21:06 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

最心疼的謊言！大陸廣東東莞一名3歲女童，因罹患胚胎型橫紋肌肉瘤，導致視神經遭壓迫，造成她的右眼幾乎失明，目前已接受6次化療，身體相當虛弱且頭髮已掉光，但病狀仍未好轉，之後還得進行8次化療，而乖巧的她儘管病情嚴重，但不忍看見媽媽傷心，還曾謊稱自己看得見。

根據《廣州日報》報導，鍾燕與丈夫、3歲朵朵及小兒子住在東莞鳳崗鎮，先前幼稚園老師曾向她告知，朵朵的眼睛似乎不太舒服，但起初僅認為是沙子跑進去，沒想到隔天女兒的眼睛竟積滿眼屎，她嚇得趕緊帶女兒求診，之後確診罹患胚胎型橫紋肌肉瘤，得知女兒的病後，鍾燕抱著女兒在醫院門口放聲大哭，之後便辭去工作，全心照顧女兒。

3歲的朵朵患病前，模樣相當可愛(圖翻攝自/頭條日報)

在廣州中山大學腫瘤防治中心醫師建議下，她決定讓女兒朵朵進行14次化療療程，朵朵在病床上接受抽血、活檢、骨穿、腰穿，僅做6次化療已讓她的頭髮掉光，身體也消瘦不少，儘管病情有控制住，右眼已經可以微張，但因右眼視神經被壓迫太久，已經不可能恢復，目前僅能保住左眼視力。

鍾燕表示，女兒患病初期，因為害怕她完全看不見，因此經常遮住女兒的左眼問「能不能看見」，有一次她又遮住朵朵的左眼問「朵朵，你能不能看見卡通裡的企鵝」，而朵朵則回「媽媽，我看不見」，鍾燕急忙問「你昨天說你還看得到媽媽跟弟弟啊！」朵朵才回答「媽媽，我早就看不見了，我是因為怕你傷心，所以不敢說，我是靠摸的」聽在鍾燕耳裡隔外心痛。

不過，朵朵現階段的化療結束後，必須進行質子治療，而日本國立癌症中心得知朵朵的病歷後，表示願意接受她並進行治療，但治療費用高達80萬元人民幣（約新台幣372萬元），她坦言先前的治療費已用光她的積蓄，但她更提到，女兒還這麼小，她絕對不會放棄，他們一家人也為了朵朵持續努力。