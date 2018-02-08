2018年02月08日 09:36 杜炤佑

花蓮6日發生7級地震災情嚴重，目前已知9死266傷、62失聯。昨（7）日一名男網友在臉書發出3年前的貼文，聲稱「昨天夢到3年後會有大地震」，引起網友熱烈討論，但很快就被網友們發現，是該網友惡意更改貼文「想要紅」，讓許多網友留言怒罵「想紅失敗！」

他回顧發文「夢到3年後有大地震」遭識破 屁孩嗆：家倒了是不是(圖/翻攝自臉書)

一名男網友7日臉書發文表示：「握操，這3年前的回顧也太扯ㄌ（了）」，只見貼文寫著「昨天夢到，3年後會有大地震，夢裡的時間沒有記得很清楚，好像是6號還7號的樣子，希望不是真的。」引起了許多網友關注，不過很快被網友發現，他是在花蓮強震後才刻意更改了貼文，並非所謂的「神預測」。

事後發現該名男網友是透過編輯更改內文，遭到網友們砲轟。(圖/翻攝自臉書)

該網友的貼文被轉發至「爆廢公社」後，引起網友怒罵「笑死再編輯啊」、「為什麼會有藉機想紅的想法阿」、「天才小釣手」、「可悲編輯紀錄」、「母湯ㄛ」、「編輯系」。對此，原PO還回覆留言：「笑死有夠兇ㄟ，家裡房子倒了是不是」。

該名男網友因不爽被網友砲轟，7日下午再度發文批網友智商有問題，「再次見證ㄌ（了）台灣人的智商，有沒有正常點的朋友，報個數好ㄇ（嗎）？」部分網友認為他就是故意發文想要得到關注，提醒大家「他發這個就是要關注啊，你們越講他越爽，可以散會了」。