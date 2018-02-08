「最接近死亡的一次」魏嘉賢勘災至清晨 背影令人心疼

2018年02月08日 09:51 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

花蓮6日深夜11點50分發生芮氏規模6.0地震，造成市區多處建築物倒塌，搜救至今持續進行。根據最新統計資料，強震已經造成9死266傷62失聯，花蓮市長魏嘉賢第一時間前往災區了解救災進度，現場指揮調度人力，屹立災區的背影被網友拍下，直呼「心疼」。

魏嘉賢第一時間指示市公所一級開設，偕同主任秘書翁美華前往統帥飯店等災區勘災，並表示自即日起取消對外行程，全力以救災為主。其中一名網友在臉書《花蓮爆料王》上傳一張市長站在災區旁，一邊盯著現場搶救狀況，一邊指揮調度人力的照片，上傳時間為8日清晨5時，並寫下：「事發到現在，魏市長一直在現場關心，完全沒休息，看到真的滿心疼的，花蓮加油！」

照片曝光後，讓不少網友相當感動，「加油辛苦了，有您真好」、「昨日我支援殯儀館，也看到魏市長向罹難者祭拜」、「感謝你們，辛苦了」、「大家都心繫花蓮，天氣越來越冷，注意安全及保暖」、「花蓮的朋友，加油，希望能快點度過」。

魏嘉賢事發後忙於救災，幾乎徹夜未闔眼，對此次地震仍心有餘悸，表示住在花蓮生活40年時間，「大小地震都遇過，但這麼驚心動魄，覺得這麼接近死亡的瞬間，還是第一次！」並提醒民眾至今尚餘震不斷，提早做好防震措施，不要前往事故現場影響救災。