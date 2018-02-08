花蓮強震雲翠倒塌 日耐震權威：設計有嚴重瑕疵

搜救人員8日在雲翠大樓瓦礫堆中，又再挖出一具罹難者大體。（林縉明攝）

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／綜合報導

花蓮6日深夜11點50分發生芮氏規模6.0地震，造成包括統帥飯店等4棟大樓傾倒，其中地下1層、地上11層的雲門翠堤社區大樓（阿官火鍋）災情最為嚴重，由於整棟向下塌陷，3樓瞬間變成1樓。日本建築學會前會長、東京工業大學名譽教授和田章接受NHK專訪，指出「雲門翠堤大樓的設計有明顯瑕疵」，才會導致災情擴大。

「再也不敢來花蓮！」南韓老師遇強震 階梯血跡斑斑 花蓮市區雲門翠堤大樓嚴重傾斜45度，一、二樓崩塌，三樓變一樓。（張祈攝）

和田章看過現場影片後指出，雲門翠堤1、2樓供旅店及火鍋店使用，因為「低樓層的耐震度不足」，才會使得災情擴大，他解釋，「該棟大樓雖然是鋼筋水泥建造，但低樓層的耐震力明顯不足。地震的破壞力，主要集中於建築物的1、2樓，若沒有妥善設計，就會造成災情。」

花蓮地震9死265傷62失聯 中央災害應變中心統計至8日上午6時，花蓮地震造成9死265傷62人失聯。包括國盛六街、雲門翠堤大樓住戶與旅店共有62人失聯。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月8日

1999年921大地震時，和田也曾來台灣災區考察，他認為此次花蓮的災情，和台灣過去經歷過的大地震災情類似，「921那時，很多倒下的建築物其共通點都是梁柱過細，或是梁柱數量不足，就建築設計而言，並非理想的設計」；他也強調，雖然921後，台灣開始提升建築物的耐震度，但仍有許多建築物來不及改善。

最後他呼籲，台日同樣位處於板塊交界處，地震頻繁，日本各地也有很多耐震度不足的老舊建築，民眾應該積極檢查自家房子的抗震性，避免憾事發生。

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