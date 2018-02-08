雲門翠堤驚魂夜！花蓮出差遇強震 一則訊息救了他

2018年02月08日 11:24 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

花蓮6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成市區多處建築物倒塌，當日因出差而入住雲門翠堤大樓的李昇隆回憶，地震當下天花板塌陷、落地窗炸開，到處都是救命聲，好在當時朋友正好傳來Line訊息，讓他利用微弱光線找到手機並脫困，「他真的是我的救命恩人！」

據《中央社》報導，李昇隆當日前往花蓮出差，入住雲門翠堤大樓旅店，就在剛洗好澡躺在床上看文件時，忽然一陣天搖地動，短短幾秒鐘的時間，房間陷入黑暗，天花板大片坍塌，床鋪跟著傾斜、下陷，而床尾的3大塊落地窗也全部爆裂，可以聽見其他房間傳出陣陣救命聲，「當時我心想，這次真的死定了！」

雲門翠堤大樓嚴重傾斜45度，一、二樓崩塌。（林縉明攝）

來不及躲避的他，隨手抓了棉被保護頭部，直到地震結束，此時朋友恰巧傳來LINE訊息，讓他從微弱的光線中找到手機，接著利用手機光線將棉被鋪在地板，避免被散落一地的碎玻璃割傷。

李昇隆說，當天旅館幫他把1樓房間升等至2樓，而大樓傾斜方向正好也是往他住的那一面傾倒，房間距離地面不過20多公尺，讓他成功逃命。他表示，在逃出後回頭望了望，發現一樓幾乎被壓扁，逃出的人幾乎全身都是血，讓他不禁感嘆「老天保佑」，緊接著打電話向家人報平安。

報導指出，李昇隆7日下午4時已經搭火車返回基隆，坦言未來到花蓮出差不敢再住大樓，另外抱怨當時所有證件、信用卡、車票都在飯店來不及拿，但台鐵仍要求重新買票，甚至到醫院檢查也要自費，讓他感到非常無奈。