7級強震瞬間崩毀！女被沙發「吸住猛搖」 嚇到抱頭愣住

7級強震瞬間崩毀！女被沙發「吸住猛搖」 嚇到抱頭愣住(圖/放花蓮背包客棧 • Fun Hualien Hostel臉書)

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(影/放花蓮背包客棧 • Fun Hualien Hostel臉書)

花蓮震災搜救行動不斷，至今已釀成9死267傷58失聯。網路上越來越多地震當時的影片曝光，粉絲團《放花蓮背包客棧•Fun Hualien Hostel》7日分享當天的監視器畫面，只見半夜突然天搖地動，一群旅客坐在大廳沙發上，被強大的震波搖得站不住腳，一名女孩還被沙發「吸住」，跟著晃動了好幾秒才趕緊抱頭逃出，相當驚恐。

影片中可見，一群旅客坐在客廳沙發上聊天，地震開始後，狗狗驚慌得不斷吼叫，人們也開始準備往外逃，但一名女生坐在沙發上試圖要站起來，但因為太過搖晃，整個人又被沙發「吸回去」一起左右搖晃，沙發當時瞬間位移，旁邊的東西全都被震垮，吊燈也是不停搖晃。當時該名女旅客因站不起來，只能用雙手護著頭部，等到震度變小才意識過來，趕緊往外逃跑。

7級強震瞬間崩毀！女被沙發「吸住猛搖」 嚇到抱頭愣住 大廳內的物品瞬間被震垮。(圖/放花蓮背包客棧 • Fun Hualien Hostel臉書)

影片曝光後，其他網友紛紛表示「永遠忘不了921那一晚....台中的震度差不多就是這個樣子。God bless Hualien」、「狗狗要先抱好呀」、「太恐怖了」、「太誇張了，人整個飛出去」、「好大好恐怖的瞬間威力..看了心好痛...」、「人居然被地震甩到左邊」、「天佑花蓮！願大家平安！」

雲門翠堤驚魂夜！花蓮出差遇強...

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