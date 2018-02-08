2018年02月08日 14:04 李珮雲

花蓮前日深夜11時50分發生規模6.0地震，造成4處大樓傾斜倒塌，大批受災戶流離失所被緊急安置，不只救災人員從四面八方挺進災區，就連民間愛心物資也從台灣各角落湧入，為災民送暖。不過有救災人員在網路上疾呼，現場物資相當足夠，「過多的物資已經造成救災人員另一場災難」希望民眾別急於將所有愛心在第一時間噴發，「萬一，您熱騰騰的愛心來到這裡變成了冰冷的障礙物就真的很可惜了。」

花蓮強震愛心物資爆棚！救災人員疾呼：別造成災區困擾（圖／翻攝自《花蓮地震救災即時資訊》臉書社團）

有救災人員今（8日）在臉書社團《花蓮地震救災即時資訊》發文，首先感謝大家對花蓮地震救災現場的愛心，接著話鋒一轉，提到目前現場物資充足，呼籲民眾切莫因為網路上的一句話、或一個PO文，就急忙想要將手中的愛心往哪裡送，「過多的物資真的造成現場很大的困擾，萬一，您熱騰騰的愛心來到這裡變成了冰冷的障礙物就真的很可惜了。」

救災人員強調，「這裡面沒有任何的錯誤，甚至充盈了滿滿的愛心，也令人感動，但是，造成了副作用真的很可惜...」（圖／翻攝自《花蓮地震救災即時資訊》臉書社團）

救災人員表示，有時現場也許真的有缺乏什麼東西，但是往往在十幾分鐘左右，就補上了，「可是這消息一旦被放到網路上，很快地就會湧入過多相同的東西，將原本就狹小的現場存放空間填滿，造成物資浪費與救難人員的困擾。」再者，現場有太多熱心的團體及民眾送來的熱食，「搜救人員的胃已經塞不下了，看著熱心民眾在寒風中捧著多出來的熱食，到處奔走詢問，我也為他們感到心疼，而這一切可能只是因為網路上的一句話『現場需要熱食』，就造成供過於需；這裡面沒有任何的錯誤，甚至充盈了滿滿的愛心，也令人感動， 但是，造成了副作用真的很可惜...」

芮氏規模6的花蓮大地震，造成位於商校街的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，救災人員7日持續搜救。（本報系記者張鎧乙攝）

他接著提到，這一次花蓮的地震災區雖嚴重但並不大，目前所有在現場的救難人員也開始分批到旅館好好休息；一方面現場人手足夠，一方面儲備好體力，以預防不斷襲來的餘震可能造成新的災害。「因此，目前救災現場物資的需求大幅降低，一旦現場的救難工作告一段落，轉變為災後的重建工程，這時現場過多物資的搬運或處理，將成為另外一種負擔。

0206花蓮強震倒塌的花蓮雲門翠堤大樓搶救進入第二天，8日上午救援人員在廢墟外討論，救援工作越來越艱難。中央社記者王飛華攝 107年2月8日

最後他再次呼籲，民眾可隨時關注官方發布的消息，現場能夠互相流通的資源目前已經足夠，任何突然發生的需求，大部分經由現場調度就能解決，「請將您的愛心，留在最需要的時候，災後的重建，才是最漫長的道路，屆時更需要您的協助。」