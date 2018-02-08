地震只能拿一樣東西走會選什麼？這兩樣掀網友激辯

此次花蓮地震規模6.0，雲門翠堤大樓傷亡最慘重。(張鎧乙攝)

友善列印
／綜合整理

台灣位處環太平洋地震帶，飽受地震威脅，每當災變發生時，總是讓人措手不及，儘管知道地震避難3大法則「趴下、掩護、穩住」，保護頭部，以及救難包重要性，但又有多少人擁有危機意識應變天災？對此，有網友好奇發問：「如果時間只夠拿一樣東西離開，會選擇什麼？」

花蓮出差遇強震 一則訊息救了他

據《中央社》報導，李昇隆當日前往花蓮出差，入住雲門翠堤大樓旅店，就在準備就寢之時天搖地動，房內瞬間一片漆黑，當時來不及躲避的他，只隨手抓了「棉被」保護頭部，直到地震結束。恰巧朋友傳來LINE訊息，讓他從微弱光線中找到手機，憑藉著手機光線脫困成功。

對此，一名網友在《批踢踢實業坊》發問，表示地震發生當下通常忙於逃命，沒有多餘時間讓人收東西後再離開，「如果時間只夠拿一樣東西離開，會選擇什麼？」

文章曝光後，引起網友熱議，大多數人選擇「手機」及「錢包」，掀起激烈爭辯，「手機啊，被埋的時候人家打電話給你，救難人員才聽得到」、「手機，有個萬一可以發出聲音給救援的知道」、「看過韓國困在隧道的那個電影，手機的確是很重要的求救工具」；「錢包！手機再買不就好了」、「皮夾啊，裡面有證件又有提款卡，再買就好了」。

另外也有網友表示，「羽絨衣」、「這天氣我會先選棉被」、「水，有水還有可能撐過72小時」、「當然是避難包，裡面都有，拿了就跑了」。

花蓮強震恐誘餘震！地震救難包必放8物品
花蓮強震愛心物資爆棚！救災人... 健康少年腹痛被誤診便秘 醫師...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。