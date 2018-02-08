地震只能拿一樣東西走會選什麼？這兩樣掀網友激辯

2018年02月08日 14:05 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

台灣位處環太平洋地震帶，飽受地震威脅，每當災變發生時，總是讓人措手不及，儘管知道地震避難3大法則「趴下、掩護、穩住」，保護頭部，以及救難包重要性，但又有多少人擁有危機意識應變天災？對此，有網友好奇發問：「如果時間只夠拿一樣東西離開，會選擇什麼？」

據《中央社》報導，李昇隆當日前往花蓮出差，入住雲門翠堤大樓旅店，就在準備就寢之時天搖地動，房內瞬間一片漆黑，當時來不及躲避的他，只隨手抓了「棉被」保護頭部，直到地震結束。恰巧朋友傳來LINE訊息，讓他從微弱光線中找到手機，憑藉著手機光線脫困成功。

對此，一名網友在《批踢踢實業坊》發問，表示地震發生當下通常忙於逃命，沒有多餘時間讓人收東西後再離開，「如果時間只夠拿一樣東西離開，會選擇什麼？」

文章曝光後，引起網友熱議，大多數人選擇「手機」及「錢包」，掀起激烈爭辯，「手機啊，被埋的時候人家打電話給你，救難人員才聽得到」、「手機，有個萬一可以發出聲音給救援的知道」、「看過韓國困在隧道的那個電影，手機的確是很重要的求救工具」；「錢包！手機再買不就好了」、「皮夾啊，裡面有證件又有提款卡，再買就好了」。

另外也有網友表示，「羽絨衣」、「這天氣我會先選棉被」、「水，有水還有可能撐過72小時」、「當然是避難包，裡面都有，拿了就跑了」。