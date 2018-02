花蓮強震重創台灣 他收到韓國飯店一封信超暖心

2018年02月08日 14:16 邱柏玟

台灣花蓮206強震造成死傷慘重,更受到國際間關切。(圖/ 取自中時資料庫,張祈攝)

台灣近期地震頻傳,花蓮更在6日晚間發生規模6.4強震,造成死傷慘重,更引起國際間關注,不只有許多日本人表態想捐款幫忙,有一名網友在網路上分享,自己收到一年多前去韓國玩入住的飯店郵件,對方表示是聽聞地震的情形,所以特別致函關切。飯店貼心的舉動讓許多網友狂推,紛紛建議原PO一定要再去住。

今(8)日有一名網友在《批踢踢實業坊》發文,提到自己在一年前左右有到韓國首爾旅行,當時住了一間名叫「Metro」的飯店,沒想到近日花蓮強震後,他收信時竟發現有一封來自該飯店的信件,除了用英文寫下對他的關心外,更貼心地用中文翻譯,雖然是簡體字但仍讓他十分感動。

飯店來信內容主要講到他們在韓國聽聞台灣花蓮地震消息,深深感到哀悼,並特別致函慰問,更希望地震沒有對於原PO和親友造成影響,也會祈禱台灣民眾不要再受到傷害;最令網友們動容的是,飯店希望原PO能夠回信報平安,他們會相當感謝。

韓國飯店貼心的關心郵件,引起大票網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》

不僅是收到關心信件的原PO看了很感動,大票網友紛紛留言讚賞此飯店,「用心的韓國人」、「真的太有心了」、「看到真的會很感動」、「這舉動貼心到不行,衝著這個再去(韓國)會再選擇這間」、「一年前的台灣遊客都還能找來關心,真的很有心」;有些人更藉此分享認為韓國人對台灣是很友善的,「韓客很愛來台灣,只有台灣有反韓情節」、「一堆人崩潰噓是多仇韓?這個推一下」。

Metro飯店關心信件內容全文如下:

Greetings from Metro hotel, Seoul, Korea!

We have heard the news about the earthquake in the east side of Taiwan yesterday. We pray for the fast recovery and safety for your country.

We hope you and your families and all the people you know are not affected by the earthquake.

It would be very much appreciated if you reply us a notice of your safety.

Take care until we see you next times.

Thank you.

All the staffs from Metro hotel.