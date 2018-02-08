健康少年腹痛被誤診便秘 醫師開瀉藥害他24小時後猝死

2018年02月08日 14:59 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

生病時就醫診療，若被誤診了後果可是不堪設想！英國威爾斯有一名17歲少年鄧恩(Jack Dunn)因為嚴重腹痛，便前往醫院診療，醫師推測應該是便秘所以開給他瀉藥，不幸的是，鄧恩的父親隔天早上發現他猝死在床上，悲慟不已。

綜合外媒報導，在去年4月左右，年僅17歲的鄧恩原本是一名身體健康的少年，但有一天突然感到嚴重腹痛，即刻前往當地的皇家格拉摩根醫院(Royal Glamorgan Hospital)診斷，初診的醫師認定他應該是便秘引起的闌尾炎，就讓他轉往腸胃科，而後來的醫師也只為他進行過一次檢查，就開了瀉藥讓他回家休息。

不料，鄧恩返家後吃完瀉藥後，隔天早上他的父親發現他猝死在床上，鄧恩的父親表示，有觀察到兒子當時就醫就有呼吸困難、走路不穩等狀況，但醫師單純認為是「心情焦慮、緊張」；後來鄧恩也被證實死因是，易發生在糖尿病患者身上的「酮酸中毒」(ketoacidosis)。

鄧恩家屬對於醫院醫療疏失感到痛心，痛批「若醫院當時有多做一些檢測，相信鄧恩現在還是活著」。鄧恩的父親也有提到，從醫院返家後，他和妻子都很擔心兒子的身體，所以不時地都有去確認他的狀況，沒想到還是親眼看到他沒呼吸，全身冰冷的狀態。