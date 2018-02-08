中國大陸警察配備「人臉辨識墨鏡」 車站抓到7名逃犯

2018年02月08日 17:03 陳慶餘

中國大陸人臉辨識系統日漸先進，鄭州警察現在也開始配備能夠進行面部辨識的墨鏡來識別嫌疑犯，並且在短短幾天內就在人潮眾多的鄭州車站抓到7名犯下人口販賣、肇事逃逸等等刑事案件的逃犯，效率相當驚人，不過也有人擔心，未來這些科技很有可能會讓政府權力無限擴張。

綜合外媒報導，河南鄭州的鐵路警察最近開始使用一款與犯罪嫌疑人數據庫連線的人臉辨識墨鏡，只要有了這款墨鏡，警察只要環視人群，就能夠快速透過連線識別出逃犯。

鄭州火車站是中國大陸人潮最多的火車站之一，隨著春節即將到來人潮更是邁入高峰。因此，鄭州鐵路警方分別在車站的四個出入口配置了這些戴有人臉辨識墨鏡的警察，果然就在短短幾天內逮捕了7名犯下人口販賣、肇事逃逸的嫌犯，更發現了26名疑似冒用身分的嫌疑人。

除了在鄭州火車站使用外，相關技術也在去年8月的青島啤酒節使用。報導指出，單單這場活動警方就透過人臉辨識系統拍下了230萬張圖片，並且抓到了25名逃犯、19名毒犯以及37名扒手。

雖然目前這些系統多半是利用在追捕歹徒上，中國大陸政府更常常公開宣傳，指稱在他們的監控技術之下，幾乎不可能有犯人逍遙法外，但也有人擔心，該項技術會被利用來追捕一些持有不同意見的異議人士。