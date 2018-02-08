中國大陸警察配備「人臉辨識墨鏡」 車站抓到7名逃犯

中國大陸的監視系統日漸先進，不少逃犯都無所遁形（示意圖／shutterstock）

友善列印

中國大陸人臉辨識系統日漸先進，鄭州警察現在也開始配備能夠進行面部辨識的墨鏡來識別嫌疑犯，並且在短短幾天內就在人潮眾多的鄭州車站抓到7名犯下人口販賣、肇事逃逸等等刑事案件的逃犯，效率相當驚人，不過也有人擔心，未來這些科技很有可能會讓政府權力無限擴張。

綜合外媒報導，河南鄭州的鐵路警察最近開始使用一款與犯罪嫌疑人數據庫連線的人臉辨識墨鏡，只要有了這款墨鏡，警察只要環視人群，就能夠快速透過連線識別出逃犯。

鄭州火車站是中國大陸人潮最多的火車站之一，隨著春節即將到來人潮更是邁入高峰。因此，鄭州鐵路警方分別在車站的四個出入口配置了這些戴有人臉辨識墨鏡的警察，果然就在短短幾天內逮捕了7名犯下人口販賣、肇事逃逸的嫌犯，更發現了26名疑似冒用身分的嫌疑人。

除了在鄭州火車站使用外，相關技術也在去年8月的青島啤酒節使用。報導指出，單單這場活動警方就透過人臉辨識系統拍下了230萬張圖片，並且抓到了25名逃犯、19名毒犯以及37名扒手。

雖然目前這些系統多半是利用在追捕歹徒上，中國大陸政府更常常公開宣傳，指稱在他們的監控技術之下，幾乎不可能有犯人逍遙法外，但也有人擔心，該項技術會被利用來追捕一些持有不同意見的異議人士。

上下狂搖10秒！一女消失雲翠... 創新砒霜療法治癒血癌成功率9...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。