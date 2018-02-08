慈濟真的很猛？八仙塵爆傷者讚：敬佩感激基層

慈濟調度可摺疊的福慧床送往花蓮。（慈濟基金會提供）

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／綜合報導

花蓮206強震造成4處大樓傾倒，數百災民流離失所被緊急安置，台灣各地救難人員緊急加入救援行列，其中也不乏看見慈濟人的身影。有網友表示，平時看撤離的民眾都是躺收容所地板，這次花蓮地震，慈濟竟然提供折疊簡易床板，而且短短幾小時內廚房、物資、人力以及臨時服務站也一一到位，讓他驚嘆慈濟動員很強，「慈濟是不是真的很猛？」對此，一名挺過八仙塵爆的網友也分享自身經驗，直言「很敬佩慈濟基層的師兄師姐」。

花蓮地震災情。圖／中時資料庫 花蓮地震災情。圖／中時資料庫

原PO在PTT八卦板上發文表示，「雖然之前就知道慈濟動員很快，但是也他媽的太快了吧！就算經過演習 SOP 也沒辦法一下到位」，對於慈濟的動員能力和迅速到位的援助很是吃驚，「他們到底是怎麼訓練的？慈濟能直接外包國際救援組織嗎 ？」

關懷花蓮　慈濟送4700條毛毯、圍巾賑災 花蓮206強震，慈濟備妥饅頭等物資賑災。（慈濟基金會提供）

對此，一名經歷過八仙塵爆的網友出面回應，指出塵爆發生時間約莫是晚上8時，慈濟的師兄師姐最晚9點30分就火速抵達現場，那時他才剛從漂漂河被撈上岸，現場除了醫護人員、傷患之外，最多的就是慈濟的基層，幫忙遞毛巾、安撫傷患，將傷者送到醫院之後還幫傷患家屬準備便當，住院期間也有許多師兄師姐定期關心，「幾乎一週來兩次，真的是有溫馨，對慈濟的基層人員真的很感激！」

憾! 八仙塵爆釀第3死 20歲男子不治 2015年發生的八仙樂園粉塵爆炸意外，奪去15人的寶貴性命。（本報系資料照片）

不少人看了後紛紛留言「慈濟動員能力本來就世界一流的」、「同一件事情做久了，會變得很專業且有 SOP 」、「基層真的猛，不要小看婆婆媽媽阿公阿北的善心」、「我雖然很討厭慈濟，但我媽是師姐，基層真的都是很認真奉獻」

文章來源：PTT

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