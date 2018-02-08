Hen會！她連續生13個兒子 又懷上一胎拚女娃

2018年02月08日 17:13 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現代社會越來越多人晚婚，甚至是不婚，就算結婚了也不想生小孩。美國密西根州有一對夫妻杰和卡特里(Jay and Kateri Schwandt)已經擁有13個孩子，最大的年紀已經24歲，而特別的是，他們的小孩全部都是男的；不過，最近卡特里又懷上第14胎，家裡陽氣太旺，所以大家都盼望這一胎能夠是女娃。

綜合外媒報導，卡特里述說自己生下13個小孩的想法，她認為生3個小孩和10個小孩已經沒兩樣，「一樣會帶來很多混亂和噪音」，但她和杰都已經習慣了；杰則表示，「我們很想要女孩子，但沒有的話也不是問題」。不過，儘管卡特里生下第13個小孩後，曾揚言不要再生小孩，但沒想到她仍懷上第14個寶寶，預產期是今年4月。

杰和卡特里的13個孩子都是男的，所以全家人都希望即將誕生的寶寶是個女娃。他們最大的小孩泰勒(Tyler)今年已經24歲了，還有21歲的札克(Zach)、20歲的德魯(Drew)、18歲的布蘭登(Brandon)、15歲的湯米(Tommy)、14歲的溫尼(Vinnie)、12歲的卡爾文(Calvin)、10歲的加布(Gabe)、8歲的韋斯利(Wesley)、7歲的查理(Charlie)、5歲的盧克(Luke)、4歲的塔克(Tucker)及1歲的小寶寶。