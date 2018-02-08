真的有「富不過三代」嗎？網感嘆：窮才不只三代

示意圖與本文無關。(圖/ 取自達志影像)

友善列印

無論是生活中或是電視上常常都能聽到「富不過三代」，但真的是這樣嗎？最近有網友提出自己的疑問，認為現今社會的有錢人都願意花大錢栽培小孩，不是送到貴族學校讀書，就是讓他們出國留學，那為何會總是有「富不過三代」的說法；有其他網友馬上突破盲點，直言「富者恆富，那句話是騙小孩的」。

一名網友在《批踢踢實業坊》發文分享自己的疑惑，好奇「現在還會『富不過三代』嗎」，接著繼續說到「以前人說富不過三代，是因為後輩奢侈成性，忘記前人打拼的辛苦」，種種原因才會導致家道中落；而他覺得現在的環境，只要有錢人家都會栽培子女，送名校念書或是出國留學，結婚也常見「企業聯姻」，所以他很想知道現在是否還存在「富不過三代」的情形。

「富不過三代」的說法引起網友熱議。 「富不過三代」的說法引起網友熱議。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

他的困惑意外掀起網友熱議，大多數人都不太贊同這種說法，「我認識一堆富到現在超過四、五代的了」、「不會，會不過三代的是不夠有錢」、「窮人自我安慰的說法，富十幾代的多得是」；有人更感嘆地表示，「窮才不只三代」、「窮不過三代是指連第三代都生不出來」。

「富不過三代」的說法引起網友熱議。 「富不過三代」的說法引起網友熱議。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

也有其他網友認同「富不過三代」的說法，認為檯面下有多少大家看不到的例子，像是「官二代送捷(克)學醫失敗回台、醫生二代重度憂鬱無法完成學業、老闆二代苦苦經營落寞的夕陽產業」；除此之外也有人舉出自身經歷，「我父親的家族就真是富不過三代，上一輩的全賭光了，連我這輩的錢也挖去繼續賭」。

文章來源：批踢踢實業坊

慈濟真的很猛？八仙塵爆傷者讚... 1歲女嬰頭朝下掉進沸水鍋 阿...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。