真的有「富不過三代」嗎？網感嘆：窮才不只三代

2018年02月08日 18:14 邱柏玟

無論是生活中或是電視上常常都能聽到「富不過三代」，但真的是這樣嗎？最近有網友提出自己的疑問，認為現今社會的有錢人都願意花大錢栽培小孩，不是送到貴族學校讀書，就是讓他們出國留學，那為何會總是有「富不過三代」的說法；有其他網友馬上突破盲點，直言「富者恆富，那句話是騙小孩的」。

一名網友在《批踢踢實業坊》發文分享自己的疑惑，好奇「現在還會『富不過三代』嗎」，接著繼續說到「以前人說富不過三代，是因為後輩奢侈成性，忘記前人打拼的辛苦」，種種原因才會導致家道中落；而他覺得現在的環境，只要有錢人家都會栽培子女，送名校念書或是出國留學，結婚也常見「企業聯姻」，所以他很想知道現在是否還存在「富不過三代」的情形。

「富不過三代」的說法引起網友熱議。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

他的困惑意外掀起網友熱議，大多數人都不太贊同這種說法，「我認識一堆富到現在超過四、五代的了」、「不會，會不過三代的是不夠有錢」、「窮人自我安慰的說法，富十幾代的多得是」；有人更感嘆地表示，「窮才不只三代」、「窮不過三代是指連第三代都生不出來」。

「富不過三代」的說法引起網友熱議。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

也有其他網友認同「富不過三代」的說法，認為檯面下有多少大家看不到的例子，像是「官二代送捷(克)學醫失敗回台、醫生二代重度憂鬱無法完成學業、老闆二代苦苦經營落寞的夕陽產業」；除此之外也有人舉出自身經歷，「我父親的家族就真是富不過三代，上一輩的全賭光了，連我這輩的錢也挖去繼續賭」。