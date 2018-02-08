1歲女嬰頭朝下掉進沸水鍋 阿公搶救意外扯下她的皮

1歲女嬰頭朝下掉進沸水鍋 阿公搶救意外扯下她的皮(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

友善列印
／綜合報導

大多數民眾家中若有年幼的孩童，一定會更加看緊，因為他們容易受傷。日前大陸黑龍江驚傳一件驚險事故，一名1歲9個月大的女嬰姚宇鑫在火坑上玩耍，爬到窗戶旁卻不幸摔入另一頭裝有滾沸熱水的鐵鍋中，阿公將她抱起後，急著想將她身上衣物褪去，豈料卻將她的皮膚也扯下來，導致傷勢更加嚴重。

綜合陸媒報導，2日時住在黑龍江齊齊哈爾市的一戶人家，阿嬤律風雲和先生在家照料21個月大的孫女姚宇鑫及7個月大的孫子，她忙著做其他家務事，便讓孫女自行在臥室火坑(床底下有置放暖爐，大陸北方常見的取暖裝置)上玩耍；在臥室窗戶外就是廚房，姚宇鑫竟玩到意外從窗口跌落到廚房，不幸的是她剛好頭部朝下掉入滾燙熱水鍋爐中。

姚宇鑫就是從照片中的窗戶跌落至裝有滾沸熱水的鍋爐中。 姚宇鑫就是從照片中的窗戶跌落至裝有滾沸熱水的鍋爐中。(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

姚宇鑫的阿公見到她在鍋外掙扎的小腳，馬上將她從鍋爐中抱起，情急之下，認為應該將身上衣物褪下，沒想到為了她好卻意外將孫女身上的皮撕下，嚇得他們只能緊急將她送醫急救。

經過醫師診斷，姚宇鑫全身62%燙傷，更有8%三度燙傷面積，儘管度過危險期，但極有可能受到細菌感染引發器官衰竭，病情相當不樂觀。目前她仍在醫院接受24小時治療，每天醫療費高達1萬元人民幣(約新台幣4.7萬元)，讓他們一家人吃不消，十分傷腦筋。

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