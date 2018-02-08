2018年02月08日 21:14 邱柏玟

當過兵才知道！男人專用「綠色內衣」 退伍繼續買(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

軍人穿著迷彩衣的形象深植民心，其實他們軍裝裡面通常還會穿著一件綠色的排汗衫，這件男性專用「內衣」讓不少人愛不釋手，舒適、涼爽又排汗的特色，有許多退伍阿兵哥還會帶回家繼續穿。

4日有一名男網友在臉書社團發文，分享他與朋友都穿著排汗衫的照片，畫面中看到3名男子拉出衣服下襬，不約而同露出「軍綠色」內衣，還寫著「這是(當)過兵的人才知道的」，也在文中問其他人，「有人也穿這件上班的嗎？」

原PO的排汗衫照片，意外釣出一堆「學長、學弟」熱情留言。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

原PO的排汗衫照片，意外釣出一堆「學長、學弟」熱情留言，說出自己當兵時的回憶，「這件退伍後已經變成我在家的便衣」、「酸臭綠海苔，新訓回憶」、「這大概是國軍出的物品能被稱讚其一吧！退伍到現在好幾年只要是冬天還套在身上」、「夏天睡衣，冬天內衣」、「都當上班地內搭穿」。

有專業的網友點出，「不是穿新的話，顏色越深的越菜」、「故意拿去泡漂白水裝老喔」、「老的都穿迷彩，菜的才會穿墨綠」，也有人趣味地說「照片右邊大概當了好幾個月了，下面那位還很菜」；不過當然也有不喜歡當兵回憶的人，直言「退伍我就全扔了」。