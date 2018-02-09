幸運抽中「3千元日本和牛」 一看帳單讓他氣炸了！

2018年02月09日 08:23 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

有網友參加燒肉業者舉辦的抽獎活動，相當幸運地抽中了價值「3千元的日本和牛」，沒想到網友前往店家用餐時，雖說真的免費，但帳單上卻註明了720元日本和牛，令他感覺被欺騙，質問店家卻說是用3千元的和牛切片，這反應讓他更火大，將文章PO上網引發網友熱議。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，自己參加一間燒肉店家舉辦的抽獎活動，幸運抽中「價值3000元的日本和牛」，中獎當天先是收到業者私訊表示，「要用餐的當天需在每人有最低消費一杯飲料」，所以得要先滿足120元低消才能兌獎。前往用餐當天，服務生也不斷要求另外點餐，讓他們相當不解「不是已經中獎和牛，也點過低消為何還執意要我們點餐點食用？」

等了近20分鐘和牛上桌，但「只有那麼幾片...覺得超悶原來和牛只是開胃菜阿，連塞牙縫都不夠，說好的價值三千和牛呢？」原PO氣得痛批，「菜單上最貴的1020，3千就算沒有3份也該有2份半，我們懷著享用和牛的開心心情前往，卻得到這樣待遇，還是我真的不知米價和牛就是這麼貴？」

原PO貼出當時的帳單表示，上頭註明了他們所食用的是720元的日本和牛，和一開始中獎所說的3千元天差地遠，於是詢問了結帳人員，卻得到這樣的回應「中獎的是用一公斤3千元的和牛去切片的」，讓他火大砲轟店家根本是在欺騙！「用這樣子的手法辦抽獎等到中獎客戶到店家消費之後才知道上當，當天非常的不爽，中午就是為了吃這頓，花了將近一小時車程到現場，後來情願吃不飽再去吃牛角燒肉，也不願給這樣的店家賺」。

後來燒肉業者也在自家臉書發文澄清，「當天提供得獎者的和牛是選用日本鹿兒島A5和牛的兩個高單價部位：臀部與背肩兩部位，的確是『價值3千元和牛』。對於照片的720元明細，是我們內部的疏失造成消費者誤會：因為這是短期的活動，並非常態商品，因此帳單上以一般單點和牛顯示。在此跟消費者說聲道歉，未來我們會增設活動按鈕，以防誤會再次出現。」