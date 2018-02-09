2018年02月09日 11:26 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

天災來襲時，總有一群默默付出的國軍英雄，這回的花蓮強震也不例外，出動許多國軍弟兄投入人力、物力與時間，日後更有漫長的重建之路都會見到他們的身影，就有一名軍人的女兒PO文寫下「爸，我在家等你！」令不少人看了鼻酸落淚。

一名女網友在「Dcard」平台上發文表示，自己是土生土長生活在當地18年的花蓮人，其父親是一名職業軍人。她透露，地震當時家裡玻璃破了、東西倒一片，「爸爸的電話響了沒有停過，又被召回部隊了...」，地震過後5分鐘爸爸丟下一句「我要去救大家了，妳自己要注意安全。」這讓原PO十分揪心，「憑什麼他們一通電話，你就必須放下東西出門...家裡呢？我們家是安全的嗎？我很怕你知道嗎？有餘震這種東西你知道嗎？對當下的我只有恨跟討厭。」

但她冷靜過後，想到有更多需要爸爸救助的人在等著，反而慶幸自己家中沒什麼事情，能夠讓爸爸去救援更多人。她說，「從小，只要天災發生你永遠都是趕緊出門幫忙，我知道你是要去救大家...小時候總是很討厭你，明明家裡很需要你為什麼你都不在家。」直到現在自己漸漸懂事了，能夠體會爸爸的辛苦與不得已，她透露，「他(指爸爸)從來沒抱怨自己的工作，因為他享受」，她也傳訊給爸爸加油打氣，更希望他一有空就能多休息。

「爸，我在家等你」 軍人女兒一番話...讓人淚崩！(圖片／本報系資料照)

她說，無論是軍人、警察、消防人員等，都相當辛苦，同時辛苦的還有他們的家人正等著他們回家，「但是我們的爸爸，都在做一件很偉大的事情，我們要支持要當他最大的後盾，以他們為驕傲。」現在餘震仍不斷，「我也不知道我爸爸什麼時候才可以回家，但這次我會很勇敢的等你。」

文章一出後，感動不少網友溼了眼眶，也讓人看見辛苦的救災英雄背後，還有他們的家人揪心的等待。「願平安！救難人員辛苦了！爸爸很偉大」、「整個熱淚盈眶，希望救援順利！原po爸爸能早點回家」、「救難人員真的很偉大，辛苦了！」