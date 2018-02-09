來不及進產房 產婦醫院走廊分娩崩潰喊尪：快接住！

來不及進產房！產婦醫院走廊分娩（圖片翻攝自FB/Little Leapling Photography）

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／綜合報導
產婦醫院走廊分娩全紀錄。（影片取自FB/Little Leapling Photography）

一名性急的寶寶等不到媽媽進產房，就迫不及待的來到這個世界，逼得媽媽在醫院走廊上忍痛產子，而這驚奇的畫面全被專門拍攝生產照的攝影師塔米卡琳（Tammy Karin）給拍了下來。據悉，當時這名媽媽知道寶寶快要探出頭的時候，還對著身旁的老公大喊「快接住他！」所幸，最後母子均安，畫面曝光後引起熱議。

綜合外媒報導，住在美國堪薩斯州曼赫頓市(Manhattan) 的潔絲．霍根(Jes Hogan)，日前分享了她緊急生下第6個孩子的過程。事實上，潔絲在懷孕期間不斷受子宮收縮所苦，早在生產前幾天就感覺到宮縮的她，因為只有些微不舒服，她也不以為意，沒想到去年7月24日凌晨，突然被一陣強烈的宮縮震痛給驚醒，羊水隨後就破了。儘管她的丈夫為了能迅速將她送往醫院還闖了數個紅燈，但仍阻止不了潔絲腹中的寶寶急於出世的念頭，最終潔絲在進入醫院的兩道自動門後再也撐不住了。

潔絲回憶起當時的情況，她提到「我知道就是這一刻了。哦，天啊，他要出來了！」她開始脫起褲子，明顯感受到她的身體正要把嬰兒的頭推出來。當她伸手摸向下體，竟然發現寶寶的頭已經出來了，她急著對老公大喊「屈維斯（Travis），快接住他！」對方也絲毫沒有猶豫，馬上照做。

醫護人員獲報後也立刻緊急接手，潔絲被迫在產房外的走道上克難生產，整個過程距離羊水破了，僅相隔25分鐘，所幸最後母子鈞安，而寶寶也相當健康。這段驚險的產子過程同時被攝影師塔米卡琳的鏡頭捕捉下來，如今她將照片上傳到臉書，立刻引起網友熱議，而潔絲也表示「這真是一段瘋狂的過程，但也是最完美的。原定的計畫都被推翻了，所幸一切平安大吉。我有了一個健康的寶寶、以及旁邊所有人的熱心幫助，我會珍借每一秒的記憶。」

Tammy Karin（@littleleapling）分享的貼文 張貼

文章來源：FB/Little Leapling Photography

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