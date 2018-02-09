搜救畫面曝光！大樓傾斜產生「扭曲空間錯覺」 救援難度大增

房屋內部嚴重傾斜，救援難度大增（影片截圖）

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房屋內部嚴重傾斜，救援難度大增（取自臉書，如遭移除請見諒）

花蓮強震造成多處大樓倒塌，救援行動仍在進行當中，但對於搜救人員來說，除了要冒著房屋隨時會倒塌的危險搶救以外，大樓內部的傾斜空間更會直接影響人體大腦的「半規管平衡」，讓搜救人員會產生「空間扭曲錯覺」，導致他們會容易頭暈想吐，嚴重增加救援的難度與危險性。

「雲林縣消防局」粉專就分享了一位消防員上傳的救災影片，多名搜救人員在大樓內部搜尋生還者，但也因為建築物的內部空間與家具都嚴重位移與傾斜，讓現場寸步難行，險象環生，搜救人員更是要彼此攙扶幫助，才能夠緩緩前行。

原來在傾斜的內部空間除了不容易站立外，更會直接「破壞人體大腦半規管平衡」導致空間扭曲的錯覺，讓進入的搜救人員非常容易頭暈、想吐，增加救援危險性。

「在人的腦中平衡記憶為正正方方的房屋空間，當該空間傾斜時造成身體平衡誤差的錯覺，尤其雲翠大樓傾斜角度為35度，產生的暈眩更加明顯。」雲林縣消防局指出，雲林縣特搜隊及嘉義市特搜隊冒險進入雲翠大樓搜救的影像中，就可以清楚看到這樣驚險的場景。

從影片中可見，搜救人員在進入到傾斜空間後，就必須暫停原地休息，讓自己身體平衡後才能繼續搜索，否則可能會產生更嚴重的嘔吐暈眩，一不小心還會打滑受傷，讓他們必須要一間一間房「爬著搜索」，加上持續不斷的餘震，可以說是相當危險。

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