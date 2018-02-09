若發生7級強震 北市萬華、中正、大同最危險

2018年02月09日 15:18 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮206強震造成4處大樓傾倒，數百災民流離失所被緊急安置，災情慘重的原因除了倒塌大樓位於米崙斷層上之外，同時具有底層軟弱的缺陷。這也不禁讓人憂心，若是同樣的強震發生在台北會怎樣？前內政部長李鴻源就警告，恐會倒掉4000棟房子；科技部過去亦曾做過一項模擬，指出北市萬華、大同、中正及中山等區的老舊建築物損壞情形，屆時將會最嚴重。

台北市土壤液化區查詢，紅色為高度潛勢區。黃色為中度。（摘自土壤液化潛勢圖查詢系統）

2年前美濃強震重創台南後，前內政部長李鴻源曾預警，如台北發生規模6.0的強震，因為土壤液化嚴重，恐倒4000棟房屋；當時台北市政府歷經半年多的調查，終於上網公布台北市土壤液化潛勢圖，驚人的是，包括國內外遊客愛去的台北101、交通樞紐台北車站等地居然都榜上有名，甚至還處於高度液化潛勢區。針對李鴻源的言論，台北市長柯文哲昨（8日）坦言，李的說法跟過去統計數字差不多，「如果前年台南大地震發生在台北市，會倒4千戶、死6萬人」，因此台北市都更勢在必行。

事實上，除了土壤液化、地震帶分佈，台北盆地地形也是影響地震威力的原因之一。中央氣象局地震測報中心副主任呂佩玲指出，盆地效應會導致震波聚焦，加上台北高樓多，地震來時搖晃就會更加明顯；前中央氣象局長辛在勤受訪時更以果凍比喻，指出台北盆地就像是個果凍，當接受到能量時，就會產生明顯搖晃，因此搖晃的時間可能比其他地方要久，而這也是為什麼此次地震震央明明距離台北遠，台北地區卻也「很有感」，因此，一旦震央發生在台北，後果恐難以想像。

科技部模擬未來五十年推估震度七級以上模擬圖。（科技部提供）

科技部2016年向行政院會報告「我國地震防災科技之研發與落實」，以既有已知33條斷層帶地震資料，推估台灣未來50年發生震度7級以上「烈震」地震模型圖，若發生高頻劇烈搖晃，危害較大區域包括：苗栗、台中、彰化、南投、雲嘉南、花東、恆春半島等地。

老舊建物衝擊分析

其中，值得注意的是，一份「老舊建物衝擊分析」指出，假若將情境設定「山腳斷層全段錯動，地震規模7.1、震源深度10公里時」，結合Google Earth呈現老舊建物損害高風險位置，發現台北市萬華區、大同區、中正區、中山區建物損壞情形最高。不過由於科技部的情境模擬是以各區的老舊建物做評估，萬華、大同等地區老舊建物數量本就較多，因此顯示毀損情況較嚴重，「並非房地產參考指標」。

高雄市土木技師公會副理事長黃清和表示，地震對建築物損害的順序，因耐震度的不同，多是先從牆面再到樑然後是柱；通常是牆面先出現45度的裂縫，接著才是短樑破壞及短柱破壞；不論是大樓或透天厝，民眾都可依「牆、樑、柱」順序檢視是否有受損，黃清和亦提到，樑若損壞還不會造成重大傷亡，若是柱受損，可能就會阻斷逃生出路。如果民眾不放心，也可付費請土木技師公會派員進行房屋健檢。