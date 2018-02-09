搞錯房號害搜救撲空！旅店老闆神隱3天終出面

花蓮大地震進入第3天，搜救隊9日於雲門翠堤漂亮生活旅店持續搜索，下午傳出重大進展，探測儀器在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房一度出現生命跡象，讓現場為之振奮，可後來搜救人員在進入213房後遺憾證實夫婦兩人已確定罹難；圖為搜救人員從雲門翠堤中搬出夫婦兩遺體送往殯儀館。(郭吉銓攝)

友善列印
／綜合報導、、中天新聞／綜合報導
搞錯房號害搜救撲空！旅店老闆神隱3天終出面

花蓮206強震造成4處大樓傾倒，數百災民流離失所被緊急安置，其中就屬雲門翠堤社區大樓災情最為嚴重，目前雲翠搜救進度持續在和時間賽跑，但搜救過程中卻因為漂亮生活旅店搞錯失聯房客的房號，延誤不少時間！

對此，漂亮生活旅店負責人陳光印終於在今（9日）下午出面說明，「我內心真的非常痛苦，也對他們真誠的道歉，但後面的東西，把所有事情告一段落再來討論」。

漂亮生活旅店 圖為漂亮生活旅店崩塌前。(翻攝自臉書專頁)

據悉，救援過程中，一度傳出救難人員因為無法即時掌握房客確切的入住資訊，如同瞎子摸象般，憑印象開挖，當救難隊從220號房挖進去打通218號房後，卻發現裡面空無一人，改從203、208號房著手，最終還是找嘸人，直到偵測到213號房疑似有微弱生命跡象，以及查出失聯多時的陸籍旅客5人就住在201號房，才能準確開挖。

花蓮縣消防隊特搜隊長陳秋銘表示，救難人員後來在大樓內找到漂亮旅社的監視器主機，加上比對櫃台人員說法，才發現地點搞錯了，而搜救時間也已過了45小時，期間想要找旅店負責人協助確認，卻又經常聯繫不上，讓花蓮縣消防局副局長大動肝火，撂重話要旅店老闆出面否則就要報警抓人。

對此，漂亮生活旅店負責人在神隱多時候，總算在今天下午出面說明，他沉痛地向所有受災戶道歉，「我內心真的非常痛苦，但後面的東西，把所有事情告一段落再來討論。」

花蓮大地震讓雲門翠堤大樓傾倒，住戶把矛頭指向樓下的阿官火鍋與漂亮旅店，質疑負責人擅自改建，破壞建物結構，圖為阿官火鍋老闆陳光印（見圖）。(郭吉銓攝) 花蓮大地震讓雲門翠堤大樓傾倒，住戶把矛頭指向樓下的阿官火鍋與漂亮旅店，質疑負責人擅自改建，破壞建物結構，圖為阿官火鍋老闆陳光印（見圖）。(郭吉銓攝)
若發生7級強震 北市萬華、中... 推動「＃MeToo」鼓勵受害...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。