2018年02月09日 17:38 李珮雲 ／綜合報導、 李昀 、中天新聞／綜合報導 ／綜合報導、、中天新聞／綜合報導

搞錯房號害搜救撲空！旅店老闆神隱3天終出面

花蓮206強震造成4處大樓傾倒，數百災民流離失所被緊急安置，其中就屬雲門翠堤社區大樓災情最為嚴重，目前雲翠搜救進度持續在和時間賽跑，但搜救過程中卻因為漂亮生活旅店搞錯失聯房客的房號，延誤不少時間！

對此，漂亮生活旅店負責人陳光印終於在今（9日）下午出面說明，「我內心真的非常痛苦，也對他們真誠的道歉，但後面的東西，把所有事情告一段落再來討論」。

圖為漂亮生活旅店崩塌前。(翻攝自臉書專頁)

據悉，救援過程中，一度傳出救難人員因為無法即時掌握房客確切的入住資訊，如同瞎子摸象般，憑印象開挖，當救難隊從220號房挖進去打通218號房後，卻發現裡面空無一人，改從203、208號房著手，最終還是找嘸人，直到偵測到213號房疑似有微弱生命跡象，以及查出失聯多時的陸籍旅客5人就住在201號房，才能準確開挖。

花蓮縣消防隊特搜隊長陳秋銘表示，救難人員後來在大樓內找到漂亮旅社的監視器主機，加上比對櫃台人員說法，才發現地點搞錯了，而搜救時間也已過了45小時，期間想要找旅店負責人協助確認，卻又經常聯繫不上，讓花蓮縣消防局副局長大動肝火，撂重話要旅店老闆出面否則就要報警抓人。

對此，漂亮生活旅店負責人在神隱多時候，總算在今天下午出面說明，他沉痛地向所有受災戶道歉，「我內心真的非常痛苦，但後面的東西，把所有事情告一段落再來討論。」