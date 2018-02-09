自己生活也很苦… 回收嬤深夜捐泡麵 背影讓人好鼻酸

2018年02月09日 20:19 陳慶餘

阿嬤的背影讓不少人看了之後眼淚瞬間潰堤（取自臉書，如遭移除請見諒）

人間有溫情，施比受更有福！花蓮強震各界愛心不斷，昨日晚間台中一位回收阿嬤的背影卻讓不少人都紅了眼眶。一位網友在臉書上貼文指出，自家餐廳幫忙熱心民眾代收物資送到花蓮，昨（8）日一位回收阿嬤在晚上推著一車紙箱跑到店裡，本來以為她是來要紙箱的，但沒想到這位自己生活也很困苦的阿嬤卻表示想為災民盡一份力，想捐贈兩箱泡麵，讓人相當感動。

在大甲開設餐廳的網友在臉書上指出，他日前接到通知說花蓮需要物資，當時他就找了網友一起募集並且送到花蓮，昨日晚上9點多，一位阿嬤推著回收車走到他的店前，他原本以為阿嬤是要來問他有沒有紙箱可以拿，但沒想到阿嬤是來捐物資的，「走出店門口就看到阿嬤推車上的兩箱統一肉燥麵，當下還對阿嬤說：『阿嬤你生活不易，不要這樣，你自己留著吃。』但是阿嬤回覆『我還可以…你快幫我搬進來…』」。

雖然現在花蓮縣府已公告物資足夠，但網友強調答應的事就要做到，還是會把物資送達，而他也將當時阿嬤來捐泡麵時的監視器畫面PO上網分享，並寫下「人間有溫情，施比受更有福。也許在台灣這樣的故事每天都在上演，人間處處有溫情，只是我們不知道罷了。在爾虞我詐的社會，自掃門前雪的世界全是負面的消息，令人歎息或憂心之餘能夠出現這樣一則溫馨的舉動，我想這真的是一件好事！值得鼓勵與宣導。」