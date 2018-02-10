2018年02月10日 09:29 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

中國大陸廣東傳出一名年輕男子，蹲廁所玩手機打電動半個多小時，結果發自己竟然脫肛，甚至還長出了直徑約有16公分的「球狀尾巴」。

根據《看看新聞》報導，事發在這個月初時，一名少年上廁所，卻蹲在廁所內打電玩，而這一玩就玩了半個小時，沒想到他發現自己脫肛了，家人趕緊將他送往醫院急救。對此，廣州中山大學附屬第六醫院醫師透露，少年罹患的是一種名為「直腸脫垂伴嵌頓」的病症，也就是俗稱的脫肛。

他上廁所玩手機30分鐘 結果脫肛還長出「球狀尾巴」(圖片／翻攝自看看新聞)

醫師表示，少年的情況十分嚴重也很罕見，是完全難以復位的狀況，且直腸壁甚至有發黑的瘀血。醫師指出，少年在4歲時就曾發病出現「直腸腫物」突出，但因為當時還能自行還納(復位)，因此醫院和家人並沒有特別重視該病徵。

他上廁所玩手機30分鐘 結果脫肛還長出「球狀尾巴」(圖片／翻攝自看看新聞)

經過這次的治療後，在少年肛門處脫出的一顆約和排球大小一樣大、直徑16公分的「球狀尾巴」已經消失，醫師表示會出現這樣的狀況，一般來說可能和先天缺陷有關，而少年這次之所以脫肛的誘因，主要是和少年上廁所玩手機超過半小時有密切關聯。