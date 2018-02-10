雲翠、統帥大樓倒塌 地基竟蓋在舊河道上！

2018年02月10日 12:51 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮206強震造成4處大樓傾斜倒塌，不少專家學者紛紛檢視大樓結構，將原因指向「軟腳蝦」建築，且騎樓柱體鋼筋斷法不正常。令人吃驚的是，現在更被爆出這4棟大樓的地基竟是蓋在當年美崙溪的舊河道，加上又位在米崙斷層上，恐怕才是此次嚴重塌毀的原因之一。

花蓮規模6.0地震的受災建築物和設施，全聚集在米崙斷層位置。（圖片/國研院國震中心提供）

去年獲得第15屆中華民國傑出建築師獎的建築師呂欽文，日前撰文表示，僅將樓塌原因指向「軟腳蝦」建築，這答案太過於簡化，他提到，雲翠的空照圖顯示，整個大樓的量體是相當飽滿的塊狀，重心在相當核心的位置；即使有騎樓單排柱，那排柱子震壞了也不會影響重心的偏移，更不會單邊傾倒；再者，整棟大樓即使傾斜了，柱樑牆都沒壞，完全沒有被拉扯的跡象。這顯示雲翠是整個塊狀下陷，而不是連續性「崩塌」，會造成這個現象的，只有「地基不穩」可以解釋；土壤液化是很可能的原因。

針對統帥大樓的騎樓，呂欽文認為，觀察原立面及空照量體，也可知騎樓所佔比例甚小，構成不了全面下跪倒塌。室內大廳多，剪力牆不足雖然是可能的原因，但整棟大樓是L字形，單邊跪倒有可能，但雙邊同時跪倒，需要有一樓全清空的前提，但以飯店的機能不可能是一樓全清空的。「統帥的災變，很可能原因是屋齡老舊，飯店業不斷附加新的設施，荷重增加，加以興建後40多年來不斷承受地震，累績小傷終至無法負荷大地震有關。」儘管有做過結構補強，也難以支撐大的變動。

在花蓮強震中重創的統帥大飯店，9日開始進行拆除作業。(張鎧乙攝)

前花蓮市長蔡啟塔亦分析，雲翠之所以往商校街一側傾倒，是因大樓所在地剛好位於萬壽溪與美崙溪匯流口，而商校街原本是美崙溪支流萬壽溪的河道，於半世紀前加蓋而成；至於國盛一、二街周遭原本是一片濕地，後來開發蓋房子都澆灌大量的水泥當作地基，可能受到7級地震影響，土壤因此液化。