在牛舍裡驚見老虎趴地睡 警方對峙45分鐘後超傻眼

老虎就這樣趴在牛舍中央（翻攝臉書）

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蘇格蘭亞伯丁郡（Aberdeen）近日驚傳一起老虎闖入牛舍的事件，嚇得牛舍主人報警處理，沒想到警方到場與老虎對峙45分鐘之後，才發現這隻老虎竟然是隻相當擬真的布偶，讓警方超傻眼。

綜合外媒報導，本月3日亞伯丁郡警方接獲牛舍主人的報案，指出有老虎闖入他的牛舍，而警方獲報後也立刻與動物園聯繫，確認沒有老虎逃跑的情況後，就派出武裝警力到達現場處理。

由於老虎有攻擊性，因此警方也不敢大意，便戰戰兢兢的與老虎對峙了45分鐘，沒想到在這45分鐘之內，這隻老虎卻一動也不動，這時警方才發現原來這隻老虎根本不是真的，而是一隻布偶，讓警方當場傻眼。

靠近一看發現長這樣（翻攝臉書） 靠近一看發現長這樣（翻攝臉書）

事後報案的牛舍主人格拉布（Bruce Grubb）也尷尬的表示，當時他看到老虎趴在地上後立刻被嚇傻，因為深怕自己養的牛被攻擊，所以才會報警處理，「現在想起來還覺得有點蠢，但是當時真的很緊張」。

對此，警方則是表示當時因為不清楚老虎是否有攻擊牛隻，所以氣氛非常嚴肅，但是這隻老虎除了看似耳朵有稍微動一下之外，完全沒有任何行動，所以在45分鐘後一位警長上前查看，才發現原來是隻布偶，這起烏龍事件才因此結束，而目前他們也暫時不清楚到底是誰把這隻布偶丟在牛舍裡。

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