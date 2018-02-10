正妹空姐一句話爆紅 大批開腿清涼照瘋傳

正妹空姐一句話爆紅 大批開腿清涼照瘋傳（圖／翻攝自Vien IG）

友善列印
／綜合報導

香港正妹空姐Vien，外型甜美擁有魔鬼身材，日前接受網媒街訪時一句「好賤呀！」在網路上爆紅。不料人紅是非多，遭網友起底多年前的自拍照，其中包含露點及開腿等清涼畫面，儘管她並未正面承認就是照片的當事人，但她透露已報警處理，要以強硬手段嚴正捍衛自身的名譽。

正妹空姐一句話爆紅 大批開腿清涼照瘋傳 Vien受訪時，因為鏡頭定格在她的雙腿近拍，她一句「好賤呀」被網友大讚可愛。（圖／翻攝自YouTube）

港媒《毛記電視》日前以「破解少女美腿不覺冷之謎」為題，上傳一則街訪影片，其中正妹空服員Vien受訪時，因為攝影師將鏡頭定格在她的雙腿近拍，讓她對著鏡頭笑說「好賤呀」被網友大讚可愛，瞬間成為話題人物，她的Instagram粉絲數也暴增不少。無奈事後Vien卻被網友翻出大量疑似過往所拍的清涼照，從泳裝自拍到大尺度的浴缸裸拍及床上裸照…，讓不少人看得臉紅心跳。

正妹空姐一句話爆紅 大批開腿清涼照瘋傳 人紅是非多，Vien慘遭網友起底多年前的自拍照。（圖／翻攝自Vien IG）

眼見慾照風波愈演愈烈，Vien在Instagram表示，這些照片之前就曾在討論區上瘋傳，她認為就算報警也無濟於事，只好選擇逃避，原以為事件已經就此告一段落，沒想到現在又被挖了出來，逼得她不得不報警處理，「就算不能將所有人都抓到，至少對我自己都有一個交代。」

正妹空姐一句話爆紅 大批開腿清涼照瘋傳 Vien透露已報警處理，要以強硬手段嚴正捍衛自身的名譽。（圖／翻攝自Vien IG）

事發至今，Vien似乎受到不小打擊，不僅將Instagram上的大頭照刪除，其餘照片也火速撤下，僅留下4則貼文。不少網友紛紛留言為她打氣，希望她能早日振作，回歸正常生活。

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