聲稱遭下藥逼當性奴 英國女模被綁案疑是自導自演

2018年02月10日 18:08 陳慶餘

兩人一起逛街的畫面清楚被監視器拍下（翻攝網路）

英國一位20歲的女模艾琳（Chloe Ayling），去年8月報警聲稱自己在義大利米蘭遭到綁架並且下藥性侵，還被放到暗網（Dark Web）上當性奴拍賣，此案曝光後引起軒然大波，隨後涉案的30歲波蘭籍男子希爾伯（Luckas Herba）也被警方逮捕並且於近日在米蘭的法庭受審，但根據最新曝光的監視器畫面顯示，希爾伯與艾琳竟然在女方「聲稱」被綁架的過程中手牽手一起逛街，因此就有人懷疑，這起綁架案根本就是兩人在自導自演。

綜合外媒報導，根據在法庭上曝光的證據中顯示，艾琳與希爾伯其實早在案發前兩年就是臉書好友，兩人更數度透過私訊聯絡，而在艾琳聲稱被綁架的期間，也被監視器拍下兩人一起逛街的畫面，而女方也沒有任何掙扎逃跑的意圖，與被綁架的說法完全不符。

去年4月，希爾伯透過艾琳的經紀人邀請她到法國巴黎參與一個攝影工作，但因為當時巴黎被恐攻疑雲給壟罩，工作因此取消，隨後希爾伯又再度於7月安排艾琳到義大利米蘭參加另一個攝影工作。

根據艾琳事後的說法，她抵達米蘭就遭到希爾伯下藥迷昏並塞入行李箱內帶到偏遠的郊區，更被放上暗網當成性奴來拍賣，但希爾伯後來發現她育有一女才將她釋放。被釋放後，艾琳隨即報警處理，事件才因此曝光，不過根據法庭上公開的最新證據顯示，警方也不排除本案很有可能是兩人在自導自演，但詳細案情仍在調查當中，但若綁架案屬實，希爾伯恐將面臨最高30年的有期徒刑。