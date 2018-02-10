有違常理？島國吐瓦魯43年內國土反增2.9％！

近年全球氣候變暖導致海平面上升，位於太平洋的吐瓦魯被外界認為有滅頂的可能。（新華社資料照片）

友善列印
／綜合報導

台灣友邦、太平洋島國吐瓦魯（Tuvalu），是世界最小面積的國家之一，長久以來被視為可能會因氣候變遷，導致海平面上升而即將消失的國度。不過最新研究卻顯示，「吐瓦魯的國土面積在43年間成長2.9％！」

根據《法新社》報導，奧克蘭大學（The University of Auckland）在《自然通訊》科學期刊指出，該研究透過空拍與衛星影像，發現吐瓦魯9座環礁和101座島礁，在1971年和2014年間出現了驚人的地理變化。漫長的43年間，吐瓦魯海平面上升速度平均增加200%，不過卻有將近四分之三的島嶼、以及8座環礁的面積不減反增，使得吐瓦魯國土面積增加2.9％。

全世界最冷門，這個國家去年僅2000人拜訪 吐瓦魯位於南太平洋，國土由9個環狀珊瑚島組成，面積僅28平方公里，總人口才1萬人。（圖片翻攝於 維基百科）

共同作者肯契（Paul Kench）表示，這份研究挑戰了低窪國家會隨著海平面上升被淹沒的假設，「我們傾向認為太平洋環礁是靜態地形，隨著海平面上升就只能被淹沒，不過有愈來愈多證據顯示，這些島嶼的地理環境是動態的、具有『地質活力』，並持續在變化。」、「研究結果可能看起來與直覺相反，因為這個區域在過去半世紀內，海平面已經上升，但同期吐瓦魯的主要變化模式其實是擴張，而非萎縮。」

儘管研究顯示，波浪型態和風暴帶來的沉積物等因素，可能彌補海平面上升造成的侵蝕，但研究團隊仍強調，氣候變遷還是低窪島國面臨的主要威脅之一，並認為這份研究將有助於讓低窪國家，重新思考該如何因應這樣的問題。

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