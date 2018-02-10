遭陌生女大生嗆「不捐血沒良心」 男子一句話讓她秒閉嘴

2018年02月10日 20:48 陳慶餘

最近花蓮強震，不少熱心民眾都有錢出錢、有力出力，盡自己最大所能幫助需要幫助的災民，不過任何事都不應該用愛心或是道德綁架！

一位網友昨（9）日在《DCARD》發文指出，當天早上他到早餐店吃早餐時，看到有一輛捐血車停在附近，而且送的是知名餐廳的五折券，但是想想距離自己上次捐血才過不到兩個月，因此只好打消念頭去吃早餐。

沒想到在點完早餐享用時，一位坐在個壁桌的女大生正興高采烈的與朋友討論花蓮地震的事情，「女生說著她剛剛捐血是第二次捐、拿到餐券好爽，還叫她朋友快去捐，兩個人可以一起吃西堤」。

「被刺一下就有餐券，很划算啊！」沒想到女大生說完這句話，竟然轉頭向坐在隔壁桌的他沒禮貌的問「欸，你去捐血了嗎？」而當網友回「沒有」之後，女大生竟然開始說起教來「你知道花蓮地震嗎？你知道很多人要用血嗎？你知道雖然只是一點點的疼痛卻可能救一個人的命嗎？你為什麼不去捐血，沒良心！」

這時被問得不耐煩的網友才冷冷地回覆「我12月捐過了」，但女大生似乎是不知道捐血也有間隔時間的限制，反而還怒嗆「捐過為什麼不能再捐？我都捐第二次了」似乎對於自己捐兩次血做善事感到相當得意，這時男網友才說出真相，「我捐32次了」，當聽到這句話後，女大生才肯乖乖閉嘴。

文末，網友也感嘆的表示「我其實不懂為什麼只有發生重大災難的時候，有些人才突然想起來自己是能夠助人的，而當自己終於開始助人後，就以為自己高人一等比別人有愛心」。該名網友進步一強調，要用血的人很多，為了花蓮震災捐血，即便是跟風也是一件好事，「但不需要去指責沒有作為的人，道德真的不是拿來綁架別人的東西」。

根據衛福部規定，每位捐血人都有「捐血間隔」及「年捐血量」（以出生日期起算1年）的限制。

(1)全血捐血250c.c.，間隔為2個月以上；500c.c.間隔3個月以上。男性年捐血量限制在1,500c.c.以內；女性年捐血量限制在1,000c.c.以內。

(2)分離術捐血（血小板或血漿）間隔為2星期以上，1年最多可以捐24次。捐分離術血漿量每次以500c.c.為限，其全年捐血漿量不得超過12公升。