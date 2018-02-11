花蓮救災搜救犬為何取名「鐵雄」？背後原因超暖

2018年02月11日 08:26 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

跟著台中市消防局搜救大隊一起投入花蓮災區救援的搜救犬「鐵雄」右耳急性發炎就醫畫面。（馮惠宜翻攝）

花蓮市6日發生7級強震傳災情，台中市消防局派特搜大隊26人及2隻搜救犬腿腿、鐵雄挺進災區搶救，其中「鐵雄」穿梭土石堆中以靈敏鼻子嗅聞生還者，找到受困15小時尚有生命跡象的梁書偉，立下大功，但由於天氣濕冷引發右耳急性發炎、右腳又因踩到瓦礫堆遭割破，讓人相當心疼。

「鐵雄」於2015年1月加入台中市消防局，經2年訓練獲得「高級瓦礫堆」及「亞洲區搜救犬」認證，震災搜救是牠最拿手的本領，此次首次前往震災現場救災，表現獲得台中市長林佳龍肯定，公開表示將研擬讓「鐵雄」從一線四星小隊長晉級為二線一星分隊長，另外透過視訊要求台中市特搜隊員注意保暖 ，並好好照顧2隻參與勤務的搜救犬。

醫療團隊仔細檢視鐵雄右趾的傷勢並進行包紮。（馮惠宜翻攝）

據《ETNEWS》報導，「鐵雄」原名「Hill」，在一場中文徵名活動中，由消防局副局長曾進財、大學中文系教授、台中媒體記者、市府新聞局等9人選出5個名字，最後在全民票選下，決定改名「鐵雄」。

消防局表示，靈感是來自於經典英雄動畫《科學小飛俠》擔任隊長的男主角「一號鐵雄」，希望牠同樣能夠肩負起隊長的責任，帶領搜救犬小組向前邁進，貫徹堅持不懈的精神。

《科學小飛俠》是許多五、六年級生的童年回憶，描述一群少年少女隊共同對抗邪惡組織「惡魔黨」的故事，其中隊長「一號鐵雄」個性冷靜沉著，面對各種艱難挑戰永不屈服，而最讓觀眾印象深刻的台詞，包含「各位，找到吐血為止都要繼續找下去！」、「到死都要在一起」、「這是賭上性命的事」，令動漫迷們相當感動。