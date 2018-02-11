少女遭3女輪流甩60下巴掌 施暴理由曝光讓人怒了

少女遭3女輪流甩60下巴掌 施暴理由曝光讓人怒了（圖／翻攝臉書專頁《黑色豪門企業》）

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又傳校園霸凌！近日網路上瘋傳一段影片，新莊一名少女疑似因有自殘傾向，遭到3名女同學以此理由輪流虐待，前前後後被打了將近60下，而一旁拍攝的男同學還起鬨喊「還有誰沒打？快點快點，用力點！」，影片曝光後，引起網友公憤。

臉書專頁《黑色豪門企業》10日深夜上傳一段影片，可見3名女學生將一名13歲少女逼至角落，該名遭到霸凌的少女一臉驚恐，從頭到尾不敢抬頭，3名女學生則各自上前對其狂甩巴掌，還一邊訕笑嘲弄，打到她鼻青臉腫，而一旁負責錄影的男同學還說：「還有誰沒打？快點快點，用力點！」行徑相當惡劣。

面臨網友撻伐聲四起，施虐少女主動道歉：「對不起，我不應該因為妳自殘就這樣打妳，社會大眾對不起。」（圖／翻攝臉書專頁《黑色豪門企業》） 面臨網友撻伐聲四起，施虐少女出面道歉：「對不起，我不應該因為妳自殘就這樣打妳，社會大眾對不起。」（圖／翻攝臉書專頁《黑色豪門企業》）

影片曝光後，讓網友們感到相當氣憤，紛紛痛批「什麼樣的教育？」、「人家父母生下女兒讓你這樣打的？你以為妳誰啊？」、「這要是我女兒，我會打死她」，甚至要求肉搜施暴者，要她們向被害女學生道歉。

隨後，施暴少女再度上傳影片，出面道歉「對不起，我不應該因為妳自殘就這樣打妳，社會大眾對不起。」而警方凌晨將施暴者及被害者帶回警局，經過初步盤問後，施暴少女聲稱被害女同學前一晚在她家睡覺，起床後發現她睡在床上，而自己則躺在地上，懷疑自己「被弄了」，為此向另外2名女同學訴苦，決定要給她一個教訓。

據警方調查，這段影片是在2月7日拍攝，地點位在新莊思源公園，施暴女學生與遭毆打的少女都只是國中生，家長已經提出傷害告訴。

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