總經理尾牙「狠摔正妹」員工大笑 網友怒：什麼文化？

2018年02月11日 10:57 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

高管年會抱摔演員影片曝光 網友：令人寒心（影／翻攝youtube／xiaomin chen）

近日來有許多公司舉辦尾牙餐會，通常會搭配節目或表演來炒熱現場氣氛，不過中國大陸山東一集團尾牙上，總經理上演公主抱一名「反串」的男藝人，隨後將其狠狠從高處摔下，讓他當場痛到無法起身，而總經理竟還得意地拍手鼓掌。影片曝光後，引起網友們紛紛怒嗆：「這樣的人也能當主管？」

綜合陸媒報導，山東錦騰宏達集團7日舉辦尾牙餐會，宋姓男藝人受邀參加尾牙表演，在台上戴著假髮、穿著火辣紅色短裙及高跟鞋又唱又跳，沒想到胡姓總經理忽然上台，將其公主抱起，隨後又狠狠向後拋，導致他重摔在地，而胡姓總經理不但不關心，反而還得意地拍手鼓掌，吆喝台下群眾拍手歡笑。

事後宋男前往醫院進行檢查證實骨折，但公司卻辯稱「這是節目效果，演員事先知情」，宋男則氣得指出：「事先根本不知情，怎麼可能拿自己的生命開玩笑，讓他摔我」，並表示這兩天精神備受煎熬。

影片曝光後，引起網友公憤，紛紛譴責「高管太缺德了，台下的還拍手叫好，這樣的企業文化真噁心」、「有這種人在公司，公司也是垃圾公司」、「給我高價錢也不去這家公司，一點人性都沒有」、「不知道一個企業的文化怎麼可以惡俗到這種地步」、「根本是痞子，和黑社會分子沒有區別」。

眼見輿論越燒越烈，山東錦騰宏達集團緊急發布聲明，表示該起事件公司董事會高度重視，已要求涉事總經理立即停職，進行懲處，而胡姓總經理也親筆寫下道歉信，坦承自律不嚴，有悖社會公德，向社會誠摯致歉，希望能平息這場風波。