尾牙抽到「統帥飯店住宿券」大嘆悲情 消保官這樣說

2018年02月11日 12:34 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

花蓮6日發生7級強震，市區多處傳出建築物倒塌，其中包含了開業超過41年的統帥大飯店，9日清晨展開拆除工程，引起許多當地居民特地前往觀看，不過近日網路上有網友曝光尾牙剛抽到的獎品「花蓮統帥大飯店住宿券」，讓他忍不住直嘆：「最悲情的尾牙獎品」。

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，表示公司尾牙抽到一張花蓮統帥大飯店住宿券，可見票券上方寫著「尾牙摸彩贈品」，並列出7點使用說明，以及訂房專線及網址，有效期限至107年6月30日。

花蓮7日深夜發生規模6.0地震，造成統帥大飯店1樓至3樓塌陷。（圖／本報照片）

不過如今統帥大飯店卻因花蓮強震塌陷，讓他不禁大嘆這是「今年最悲情的尾牙獎品」，而網友們看後也紛紛感到同情，「真的好尷尬」、「這也不是大家願意的…」、「有券不一定會去，就當作沒空去」；另外也有網友給予希望，「留著當紀念，統帥已走入歷史」、「收好，有一天用的到」、「等到重建好，說不定還能使用」。

有不少網友表示好奇，這張住宿券是否能夠得到補償？前彰化縣消保官、現任法制處副處長張啟昱對此表示，摸彩獎品為無償取得，如果對方無法履行，持有人只能找購買人向廠商交涉履約或賠償，但由於統帥大飯店毀於天災不可抗力，因此購買人和持有人都不能求償。

統帥大飯店民國66年開業，至今已有41年歷史，是花蓮人心目中的重要地標，對他們來說，看到「統帥」就代表快到家了，十幾年前挺過規模6.8的311地震，沒想到卻熬不過此次強震，1到3樓塌陷，3樓則變成了1樓，讓花蓮人的記憶從此少了一塊地標。