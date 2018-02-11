Action！亂入花蓮災區走秀拍片惹眾怒 宗教團體道歉了

Action！亂入花蓮災區走秀拍片惹眾怒 宗教團體道歉了(圖/ 翻攝自影片)

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龔修賢將所見的離譜場面拍下，影片中看到該團體的人排排站，有一名手持相機的婦人在他們背後攝影，還高喊「來來！準備好沒？123 Action」。(影片/ 取自YouTube爆料公社3.0)

花蓮地震造成嚴重死傷，台灣許多團體紛紛投入救災行列，只為救出更多人。日前台灣行動車創業發展協會理事長龔修賢在臉書發文，指控有宗教團體疑似在災區拍攝「宣傳片」，有人掌鏡並喊「Action」；影片被瘋傳後，引起網友撻伐，該團體才趕緊發布道歉啟示，但仍無法平息眾怒，有人忍不住痛罵「根本來作秀」。

龔修賢在臉書上爆料，他們有餐車在災區提供免費熱食給救難人員及媒體食用，但遇到一群穿著印有「山達基」黃色T恤的宗教團體，他們跑來跟點了5份餐點，還指定要「外送」，他認為如果該團體是來救災就算了，沒想到他們的行徑讓他超傻眼。

他將所見的離譜場面拍下，影片中看到該團體的人排排站，有一名手持相機的婦人在他們背後攝影，還高喊「來來！準備好沒？123 Action」、「很好！再做一次」，他們就在災區旁來回走了5、6次才罷休。龔修賢對此無奈表示，「不知道他們去災區是要幹麼的！這是災區、大型機具在後面，麻煩你們讓讓」。

網友對於該宗教團體的行徑感到憤怒，紛紛留言痛罵。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》) 網友對於該宗教團體的行徑感到憤怒，紛紛留言痛罵。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

該宗教團體誇張的行徑馬上被網友瘋傳，有許多人氣得留言痛罵，「超扯」、「沒本事，只好做做秀」、「宗教團體？來胡搞的嗎？」、「難怪只敢拍背影…」、「當觀光景點啊，拍什麼啊」，有人更揶揄「想問一下他們做了什麼幫忙？除了集合排隊等吃飯以外…我還以為他們在新生訓練」。

事情越滾越大後，被點名的「山達基高雄機構」也趕緊在臉書發表道歉啟示，提到他們調查後，是一名熱心的志工帶著攝影器材，想要幫夥伴們側拍，「原只是單純側拍記錄，沒想到她突發奇想，自行集合志工拍攝，更將『123 Action』脫口而出」；他們對此造成社會觀感不佳，向大眾致歉，更感謝所有在災區救人的夥伴。

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