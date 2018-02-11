妻過世兒子又罹癌！他沒假請 同事自願加班3千小時

妻過世兒子又罹癌！他沒假請 同事自願加班3千小時(圖翻攝自youtube/ United News International)

友善列印
/綜合報導

大部分的人都不喜歡加班。不過，一名在德國黑森（Hessen）一間設計公司工作的父親，近日兒子罹癌，妻子又因心臟病發過世，經濟重擔將他壓得喘不過氣，他的同事們得知後，紛紛捐贈自己的時間，加班替他分擔工作時數，這件事情曝光後，讓許多人都感到溫暖。

現年36歲的格拉夫(Andreas Graff)，在一間設計公司任職約1年的時間，原本擁有幸福美滿的生活。不料去年1月，年僅3歲的兒子朱利斯（Julius）卻被診斷出罹患血癌，期間妻子又因心臟病過世，經濟重擔頓時壓在他身上。而朱利斯進行治療初期前9週需躺在病床上，格拉夫根本沒有時間上班，能請的假也都用光，必需回公司上班，若是辭職改作兼職，恐怕也支付不了醫藥費。

公司人資主管得知此消息後，偷偷製作了一張自願加班的時數表單，希望同事自願幫忙，代表他們工作之餘，還需加班分擔格拉夫的工作，沒想到員工的反應相當熱烈，張貼短短2週的時間，就收集到3,264.5個小時(408天)，感動的是，不論認不認識格拉夫，大家都紛紛參與幫忙。

許多同事表示「我們知道格拉夫需要的不是錢，而是陪伴兒子的時間」，格拉夫得知同事們的熱心感動不已，今年2月底，朱利斯在醫院住了9個月，目前已回家休養，精神狀況相當不錯，不過還是得定期至醫院檢查，格拉夫之後將送兒子到幼兒園就讀，而自己也計畫重返工作崗位。

妻過世兒子又罹癌！他沒假請 同事自願加班3千小時(影片來源/youtube/ United News International)

花蓮救災搜救犬為何取名「鐵雄... 花蓮很棒！日網友推特分享旅遊...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。