妻過世兒子又罹癌！他沒假請 同事自願加班3千小時

2018年02月11日 15:04 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大部分的人都不喜歡加班。不過，一名在德國黑森（Hessen）一間設計公司工作的父親，近日兒子罹癌，妻子又因心臟病發過世，經濟重擔將他壓得喘不過氣，他的同事們得知後，紛紛捐贈自己的時間，加班替他分擔工作時數，這件事情曝光後，讓許多人都感到溫暖。

現年36歲的格拉夫(Andreas Graff)，在一間設計公司任職約1年的時間，原本擁有幸福美滿的生活。不料去年1月，年僅3歲的兒子朱利斯（Julius）卻被診斷出罹患血癌，期間妻子又因心臟病過世，經濟重擔頓時壓在他身上。而朱利斯進行治療初期前9週需躺在病床上，格拉夫根本沒有時間上班，能請的假也都用光，必需回公司上班，若是辭職改作兼職，恐怕也支付不了醫藥費。

公司人資主管得知此消息後，偷偷製作了一張自願加班的時數表單，希望同事自願幫忙，代表他們工作之餘，還需加班分擔格拉夫的工作，沒想到員工的反應相當熱烈，張貼短短2週的時間，就收集到3,264.5個小時(408天)，感動的是，不論認不認識格拉夫，大家都紛紛參與幫忙。

許多同事表示「我們知道格拉夫需要的不是錢，而是陪伴兒子的時間」，格拉夫得知同事們的熱心感動不已，今年2月底，朱利斯在醫院住了9個月，目前已回家休養，精神狀況相當不錯，不過還是得定期至醫院檢查，格拉夫之後將送兒子到幼兒園就讀，而自己也計畫重返工作崗位。