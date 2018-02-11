「小孩不能玩！」捧場送暖變調 彈珠伯作法網友心寒

「小孩不能玩！」捧場送暖變調 彈珠伯作法網友心寒(圖片／翻攝自屏東人屏東事臉書)

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日前有網友指出屏東瑞光夜市一名彈珠台攤位的阿伯年事已高，收入一天常常只有幾十元零頭，但還得支付每日300百元攤位租金，讓他感到相當辛苦與不捨，為此在網路上期盼大家送暖，如今生意變了，但卻有父母指控阿伯大小眼，表示帶孩子前去光顧，沒想到阿伯錢收了之後卻說「小孩不能玩」，讓父母相當氣憤。

一名父親在臉書《爆怨公社》寫下，日前帶著孩子前往彈珠伯攤位捧場，排隊將近一個多小時，期間阿伯不斷向後方客人說「後面(其他彈珠台業者)還有很多台，去後面玩」，本來以為是阿伯不好意思讓客人等待，沒想到別有用意。

影片裡，孩子坐定位後阿伯向父母收了錢，接著突然回過頭喊「小孩不能玩，到別的地方去玩」，讓父母很是不解「你錢已經跟我收啦」，不料阿伯竟口氣不悅地回「我還你」。父母試圖和阿伯解釋，沒想到阿伯一氣之下還想把彈珠台關掉，期間不斷盯著小朋友看、拍打著小朋友的手說「快點玩啦！」讓媽媽氣得大喊「你不要打他喔！」

此外，該對父母還看見另一對家庭正準備坐下開台，沒想到阿伯突然對著妹妹大吼「妳起來，小孩不能玩」，讓那對夫妻感到十分傻眼，而他看後忍不住嘆：「原來這就是網路爆紅的力量，讓一個弱勢的經營小生意彈珠台阿伯可以變成一個趕客人的囂張離譜老闆」。

影片曝光後，引起廣大網友熱議，有網友痛批「太誇張」、「原來生意不好不是沒原因」、「可憐人必有可恨之處」；也有網友替阿伯說話，可能是擔心觸法，畢竟彈珠台屬於賭博性質；另外也有人認為阿伯覺得小孩動作慢，會讓後方排隊客人等太久，怕影響翻桌率遭到客人催促才會這樣說。

對此，瑞光夜市洪姓管理人表示，夜市管委會不清楚當天發生情況，但可能怕小孩子搗蛋，又不擅表達，才會引發民眾不滿，「阿伯真的體力、心力都老化了，可能沒辦法應付。」

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