賓士車霸占停車場出入口「困2車」 天兵車主：你要進去喔？

2018年02月11日 16:14 邱柏玟

網友抱怨有一台賓士車惡劣地停在停車場出入口，害兩名車主困在停車場內，行為令人超傻眼。(圖/ 翻攝自爆料公社)

曾聽過有想法奇特的民眾，把停車場入口的「口」字當成停車格的趣事，但日前有網友爆料台中出現一名更狂的賓士車主，因為停車場沒車位了，就直接將車停在出入口，別台車進不去也出不來，造成現場另外2名車主被「困」在停車場；儘管車主事後現身，他卻說「你要進去喔」，讓大家超傻眼。

昨(10)日有一名台中的網友在臉書上抱怨，8日下午4點左右她要到大墩19街停車場停車，車位卻已經滿了，但令她傻眼的是，有一台賓士車竟停在停車場出入口，她表示「裡面有兩輛車完全出不來，他們按好久的喇叭，還挨家挨戶的去找是誰亂停車」；後來大家好不容易找到賓士車主，沒想到對方開口卻說「啊你要進去喔？」，讓原PO忍不住痛罵「賓士大爺可以不要這麼自私嗎？」

賓士車主的誇張行徑引起網友熱議，不少人留言痛罵這種人很自私。(圖/ 翻攝自爆料公社)

賓士車主惡霸的行為引起眾怒，網友紛紛留言，「有錢就是任性」、「超自私的」、「自私鬼，一堆有錢無腦的人」、「腦殘無藥醫」、「太誇張了」，也有人無奈地說「台灣最美的風景」；有當地網友更跳出來表示，「這幾天看到第二次了，怎麼臉皮厚成這樣…」。