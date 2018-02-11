花蓮很棒！日網友推特分享旅遊照 熱情打氣超催淚

2018年02月11日 17:07 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多日本網友紛紛在推特上分享自己到花蓮玩的照片，並創造出「#花蓮はいいぞ」(花蓮很棒喔)的標籤，想用這種方式替台灣人打氣。(圖/ 翻攝自推特)

6日深夜花蓮大地震，造成當地多棟大樓倒塌、人員傷亡等悲劇，讓台灣因這場天災更受到國際關注，許多國家也伸出援手幫忙。但最近有日本網友自發性地在推特發起「#花蓮はいいぞ」(花蓮很棒喔)日本標籤的行動，希望透過網路的強大力量，替花蓮打氣加油。

許多日本網友紛紛在推特上分享自己到花蓮玩的照片，並創造出「#花蓮はいいぞ」(花蓮很棒喔)的標籤，想用這種方式替台灣人打氣。(圖/ 翻攝自推特)

日本發生311地震時，台灣民眾熱情捐款救災感動不少日本人，如今花蓮遭遇強震，有許多曾造訪花蓮的日本網友，紛紛在推特上積極分享到花蓮的回憶，並用「#花蓮はいいぞ」(花蓮很棒喔)的日本標籤，用這種方式熱情打氣，溫暖不少台灣人的心。

許多日本網友紛紛在推特上分享自己到花蓮玩的照片，並創造出「#花蓮はいいぞ」(花蓮很棒喔)的標籤，想用這種方式替台灣人打氣。(圖/ 翻攝自推特)

用「#花蓮はいいぞ」標籤在推特上搜尋，能發現有越來越多日本網友參與分享遊記、照片的活動，貼文中不外乎是花蓮的美食照、眺望太平洋的風景照和欣賞原住民豐年祭熱情的照片；這個活動不僅勾起日本網友遊花蓮的回憶，更感動大票台日網友。