超佛心！老夫妻賣50元炒飯 網友認證：中午吃到晚上

超佛心！老夫妻賣50元炒飯 網友認證：中午吃到晚上(圖/ 翻攝自臉書《我是楠梓人》)

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近年來物價飛漲，以前一個銅板就能解決一餐，到現在一餐花上一百元已是稀鬆平常的事。最近有一名高雄楠梓的女網友在臉書分享，當地有一間在地人才知道的「50元肉絲蛋炒飯」，最驚人的是份量多到飯盒爆開，CP值高到讓許多網友慕名朝聖，甚至叮嚀想去的網友「別一個人吃，根本吃不完」。

女網友日前在臉書社團《我是楠梓人》分享買到CP值超高的炒飯，並表示一個只要50元，照片上看到份量多到飯盒蓋不上，讓她相當好奇地說，「團友口中相傳的50元肉絲蛋炒飯，飯盒被撐爆了，裡面還有加魚丸，很好奇兩位老人家這樣到底要賺什麼？」

這間超佛心的炒飯位在高雄壽豐路，有許多人慕名朝聖。 這間超佛心的炒飯位在高雄壽豐路，有許多人慕名朝聖。(圖/ 翻攝自臉書《我是楠梓人》)

透過Google地圖上搜尋網友介紹的炒飯，店面位在高雄壽豐路上，而這間超佛心的炒飯店被標示為「阿姨佛心銅板超大炒飯」，只賣到中午而已，所以常常有網友錯過。

有些當地知道炒飯店消息的網友，紛紛留言回答原PO疑問，「賺什麼？賺良心，不像商人放口袋」、「上次去買，吃到我差點要當晚餐」、「超隱藏炒飯，前天去朝聖還以為走錯路」；還有人熱情地說，「這只有在高雄這樣人情味重的地方才有」，更有人直言，「去年才賣40(元)」。

網友大讚賣炒飯的老闆，直言是在「賺良心」。 網友大讚賣炒飯的老闆，直言是在「賺良心」。(圖/ 翻攝自臉書《我是楠梓人》)

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