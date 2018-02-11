高中生遭老師性侵求救 親姊收「32萬遮口費」

2018年02月11日 20:16 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸河南一名18歲高中生小帆（化名），從去年9月開始就遭任姓導師性侵，甚至威脅她若是告狀就會對她的家人不利，還會影響到她的將來，小帆只好忍受導師的欺辱，儘管向親友透露仍得不到幫助，還發現親姊姊被導師以7萬人民幣（約新台幣32萬元）封口，小帆最後忍受不了割腕自殺，所幸及時發現搶救回來。

綜合陸媒報導，就讀於滎陽第二高級中學的小帆，由於考試分數未達標準，因此多次被導師叫至辦公室，之後導師會假借各種名義找她，還經常與她靠得很近，嚇得小帆兩腳發軟。直到去年9月，導師便要求小帆至他家幫忙改作業及整理家務，起初小帆表明不願意，但看在他是老師的份上，還是聽話的照辦。

不料，小帆打掃很久後打算要回家，導師竟表示「都12點了，宿舍門已經關了，今天別回去了」說完就摟住小帆，並摀住她的嘴並性侵，甚至還威脅「妳要是叫，對誰的名譽都不好」。之後，導師還多次趁辦公室人少時，要小帆過去，藉機拉小帆的手，還會摸她的屁股。

小帆之後將這些事情告訴身邊朋友，沒想到同學小杰（化名）原本要告訴校長，卻被班導發現，對方拿出1000元人民幣企圖收買他，要他忘記這件事情，小杰嚇得不敢再插手此事。之後班導還威脅小帆「即使告訴校長，校長也會站在老師那一邊」，於是她找上姊姊小可幫忙解決，殊不知兩人談判時，班導又提出以7萬人民幣(約新台幣32萬元)封口，更威脅「不要告訴任何人，如果告訴，就拿刀殺妳全家」。

而姊姊小可最終收了任男的錢，也沒有將此事告訴父母，事後表示「他承諾再也不打擾小帆了。我想既然他坦誠地承認了這種關係，又作為小帆的班主任，我沒讓他寫保證書。妹妹還在他的班上，我害怕老師有報復心理」。但班導仍對小帆伸出魔掌，直到今年1月初，小帆受不了而選擇割腕自殺，所幸及時被發現，而她的父母得知此事後氣得報警。

目前任男已被除去教師資格，不過上個月5日，他曾遭警方逮捕並刑拘，但事後又被當地警局交保「釋放」，此事件也讓網友們氣憤不已，榮陽市政府驚覺事態嚴重，趕緊成立由紀委、政法、檢察、公安、教育等相關部門組成的聯合調查小組，重新介入調查。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995