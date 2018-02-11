正妹雄偉雙峰「霸氣外露」 連女路人眼光都離不開

2018年02月11日 20:43 邱柏玟

Emily Barry（@emilyhelenbarry）分享的貼文 於 PST 2016 年 1月 月 30 日 3:32 下午 張貼

欣賞美女是許多人的紓壓方式，因此常常有網友分享「隱藏版」正妹到《批踢踢實業坊》的表特板，給眾多鄉民鑑定。最近有網友分享一位「霸氣外露」的正妹，她的外貌身材驚艷到同一間餐廳用餐的女客人都盯著她看，網友也紛紛狂推她的身材根本是極品。

Emily Barry（@emilyhelenbarry）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 25 日 2:09 下午 張貼

今(11)日稍早，有一名網友在《批踢踢實業坊》表特板發文，大推一名外國正妹，洋洋灑灑貼出18張她的生活美照，忍不住直呼「霸氣外露」；原來這名正妹有精緻的臉蛋外，胸前有「超雄偉」的雙峰，令人眼睛不知道該看哪，難怪原PO希望其他人不要用不雅文字留言。

Emily Barry（@emilyhelenbarry）分享的貼文 於 PST 2016 年 2月 月 24 日 1:12 下午 張貼

有網友馬上神出該名正妹的IG，原來她是一名女演員埃米莉貝瑞(Emily Barry)，在2014年曾拍過電影紀錄片，儘管她並非當紅女星，但仍擁有不少粉絲追蹤。而其他網友看到如此驚人的身材，紛紛留言讚嘆，「比籃球還大」、「媽啊，她有三顆頭」、「教練，我想打籃球」；不過，也有人認為這是美國女孩常見的身材，「看起來應該快70公斤了吧」。

有眼尖網友發現埃米莉用餐時，身後的女客人直愣愣地盯著她看。(圖/ 翻攝自Instagram@ emilyhelenbarry)

女客人直愣愣地盯著埃米莉看。(圖/ 翻攝自Instagram@ emilyhelenbarry)

但有其他眼尖的網友從其中一張照片發現，埃米莉吃麵的時候，背後有一對疑似母女的顧客在用餐，該名女子雙眼直愣愣地盯著埃米莉看，讓人看了不禁笑說，「這眼神，我看到熊熊的霸氣」。