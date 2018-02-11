女子拿「攝影作品」應徵 面試官一秒識破她盜圖

2018年02月11日 21:25 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在網路發達，許多不肖人士會在網路上盜圖，甚至偽裝成自己的作品。有一名曾被盜圖的攝影師，最近在網路上分享親身經歷，表示他在前一份工作任職時，一名女子來應徵社群媒體編輯，由於對方提到她還會攝影，因此人資請他幫忙面試，殊不知對方竟是盜用自己拍攝的作品，讓他一眼識破。

羅素(Russell Alboroto)是一名攝影師，他當時任職的公司正在尋找社交媒體編輯及攝影師，當時有一名女子來面試社交媒體編輯，不過她也提到自己會攝影，希望增加錄取機會，對此人資部希望面試時有專業攝影師，可以評鑑面試者的作品，因此就請羅素共同面試。

羅素(Russell Alboroto)一眼就識破女子盜圖，因為女子拿出的作品，正巧就是他的作品(圖翻攝自/petapixel)

不料在過程中，羅素一眼就識破女子盜圖，因為女子拿出的作品，正巧就是羅素先前的婚攝作品，而他當時沒有戳破對方，還是讓面試進行下去，期間問道每張作品是否都由她親自拍攝，而對方也自信滿滿的回覆「對啊！拍的不錯吧！我很喜歡這些照片」。

面試結束後，人資部提議由羅素告知女子未被錄取的原因，他在電話中表示「妳好！我們決定不錄取妳，因為妳的網站上有盗圖的作品」，起初對方還不相信，羅素只好說清楚「妳得相信！因為妳盜用的照片就是我的作品，而且妳要將照片撤下來」，女子驚覺自己被識破，僅回了一聲「好」便將電話掛斷。

羅素之後聯絡婚紗照裡的新人，才得知原來面試者是他們的朋友，她從臉書盜取兩人的照片。羅素表示，他公開這件事情，主要不是為了譴責這一名面試者，雖然說謊有時可以帶來好處，但用這種方式投機取巧是不可能過一輩子的，誠實且擁有實力，才可以為自己帶來最大的效益。