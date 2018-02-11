淡定男零下8度風雪中穿短袖短褲 意外一夕爆紅

淡定男零下8度風雪中穿短袖短褲 意外一夕爆紅(圖/ 翻攝自推特)

友善列印
／綜合報導

台灣最近適逢寒流，10度左右低溫已讓民眾冷到受不了，但美國威斯康辛州出現一名男大學生在零下8度C又下雪的天氣，竟只穿了短袖襯衫及短褲，淡定地走在路上。照片在推特上瘋傳，讓他一夕之間成為網路紅人，甚至有女網友以標籤「#findshirtandshortsboy」發起尋人活動，引起熱議。

綜合外媒報導，9日時威斯康辛州大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)的推特上分享了一張照片引起轟動，原來是一名疑似就讀該校的男學生，居然只穿著短袖襯衫及短褲，戴著耳機走在風雪中，而當地近日氣溫僅零下8度C，他與後方幾名穿著羽絨大衣的女子形成強烈對比。

這張照片在推特上被瘋狂分享，這名男大生意外爆紅，不少網友看到他都驚呼「為什麼他看起來不會冷」，並紛紛留言開玩笑「希望他的媽媽沒有上推特」、「這是什麼特異功能」，還有人貼心地說「至少他是穿鞋子，不是夾腳拖」。

最特別的是，有女網友分享該照片時，還特地加了「#findshirtandshortsboy」(尋找穿短袖短褲的男孩)的標籤，寫到「不知道這張照片是何時拍的，但今天早上我跟這個男孩搭一輛巴士，他仍穿短袖T恤和短褲，我非常想知道他為什麼要這樣做」。

文章來源：Daily Mail

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